جريمة حول العالم.. مطربة تركية تدفع حياتها وتموت شنقا بشاحن موبايل

كتب كريم صبحى

شهدت مدينة اسطنبول التركية جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها المطربة الشهيرة ديير دنيز، على يد مجهول شنقها بشاحن هاتف محمول، بعدما قيّد يديها، لسرقة منزلها.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى شركة اسطنبول بلاغا من شقيقة المطربة، فى مايو 2015، بالعثور عليها مكبلة اليدين ومشنوقة داخل شقتها، فهرعت سيارات الشرطة إلى موقع الحادث، لفك لغز الجريمة.

وقال شقيقها لرجال الأمن، إنه لم يتمكن من الوصول إلى شقيقته طوال يومين، ما دفعه للتوجه إلى منزلها فى اسطنبول للاطمئنان عليها، وبعدما طرق باب الشقة ولم ترد، اضطر للاستعانة بمختصين لفتح الباب، ليفاجأ بها مكبلة ومشنوقة.

وأضاف شقيق المطربة الشهيرة فى أقواله: "حينما دخلت إلى الشقة فوجئت بشقيقتى مُلقاة على الأرض مُقيّدة اليدين ومشنوقة".

شكّل الأمن التركى فريق بحث موسعا للتوصل إلى الجانى، وتبيّن من معاينة مسرح الجريمة، أن المطربة التركية ديير دنيز "39 سنة" مشنوقة بشاحن هاتف محمول وحزام حقيبتها، ورجحت التحريات أن يكون الحادث بهدف السرقة.

وبعد تفريغ كاميرات المراقبة فى العقار الذى تسكنه، والشوارع المحيطة بالمكان، تمكن رجال الأمن من التوصل إلى هوية الجانى، وتبيّن أنه شاب يبلغ من العمر 17 سنة.

وكشفت تحقيقات الشرطة، أن الجانى تسلل إلى شقة القتيلة عبر نافذة مفتوحة، بهدف السرقة، لكنها استيقظت من نومها بعدما سمعت بعض الأصوات الصادرة عنه، وما إن رأته حتى صرخت، فهجم عليها لإسكاته عن طريق خنقها حتى الموت، وفرّ هاربا.

وأوضحت الشرطة فى تحقيقاتها، أن المتهم بعدما ارتكب جريمته سرق آلة كلارينيت وطاقم آلات موسيقية وهاتفا محمولا يخص المجنى عليها، وباعها قبل القبض عليه.