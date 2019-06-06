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جامعة أسوان: توفير المستلزمات الطبية وأكياس الدم بالمستشفى الجامعى

الخميس، 06 يونيو 2019 06:36 م
جامعة أسوان: توفير المستلزمات الطبية وأكياس الدم بالمستشفى الجامعى الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب بجامعة أسوان
أسوان - صلاح المسن

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تواصل مستشفى أسوان الجامعي، رفع حالة الطوارئ فى استقبال المرضى خلال أيام عيد الفطر المبارك إذ أكدت "جامعة أسوان" أنه تم توفير الأدوية اللازمة والمستلزمات الطبية وأكياس الدم داخل مستشفى أسوان الجامعى التى تعمل على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال المرضى وحالات الحوادث.
 
وقال الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب بجامعة أسوان فى تصريحات صحفية إنه تم فرض حالة من الانضباط والتواجد داخل كافة الأقسام بالتنبيه على الأطباء من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالتواجد خلال أيام عيد الفطر المبارك  لتوفر الخدمة الطبية للمرضى وخاصة الطوارئ والاستقبال.
 
وأضاف الدكتور عبد الله العبيدى مدير عام   مستشفى أسوان الجامعى أن المستشفى الجامعى اتخذت كافة الاستعدادات الطبية خلال أيام عيد الفطر المبارك حرصا على سلامة المرضى، مشيرًا إلى أن المستشفى الجامعى تستقبل كافة الحالات من جميع أنحاء المحافظة.
 

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