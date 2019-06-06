سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 11:34 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

الخميس، 06 يونيو 2019 11:11 ص
ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية احتفال مواطنى القليوبية بعيد الفطر بالحدائق
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الفترة الصباحية لثانى أيام عيد الفطر المبارك، إقبال كثيف على الحدائق والمتنزهات بالقناطر الخيرية والمراكب النيلية، للاستمتاع بالألعاب المائية والمراكب النيلية، إلى جانب جمال الأشجار النادرة التى تضمها حدائق القناطر الخيرية.

من ناحيته، أكد المهندس محمد الصادق مدير رى القناطر الخيرية، أن الحدائق والمتنزهات والمراكب النيلية بالمدينة شهدت إقبال كثيف فى الساعات الأولى من صباح، اليوم الخميس، على عكس الأمس التى شهدت خلاله إقبال محدود، لم يتعدى الـ 30 ألف زائر للحدائق والمراكب النيلية.

وأضاف "الصادق" لـ "اليوم السابع"، أن الإدارة تعمل على قدم وساق لتنظيف الحدائق وتنفيذ حملات نظافة من خلال العمل فترتين صباحا ومساء، موضحا أنه جرى التنسيق مع مركز الشرطة لعمل نقطة شرطة ثابتة بحديقة عفلة وتوفير قوات أمن مركزى بحدائق القناطر، وتوفير نقطة إسعاف ونقطة تبرع الدم، والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لعمل معسكرات شبابية بجميع الحدائق لمساعد إدارة الرى لتنظيم الزيارات فى العيد.

وأضاف "الصادق"، أن إدارة رى الدلتا تمتلك بالقناطر 8 حدائق هى "أبو إردان وحديقة أ وحديقة ب وحديقة عفلة وحديقة النخيل وحديقة التوفيقية أ وحديقة الجامع وحديقة التوفيقية ب" وتتراوح الأسعار من 5 جنيهات إلى 20 جنيها وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى للمواطنين كالتالي:

"حديقة النخيل وحديقة أبو إردان" بـ10 جنيهات، "حديقة أ وحديقة ب وحديقة التوفيقية أ وحديقة جامع وحديقة التوفيقية ب" بـ5 جنيهات أما "حديقة عفلة" بـ20 جنيها.

وأوضح، أنه جرى توفير ملاهى ترفيهية للأطفال مجانا داخل حديقة عفلة شاملة تذكرة الدخول والمقررة لمن هم فوق 16 عاما، موضحا أن أيام العيد تشهد توافد المواطنين الزائرين من الساعة 9 صباحا وحتى نهاية اليوم فى كرنفال شعبى للاحتفال بهذه لمناسبة طوال أيام الاحتفالات.

احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد (1)
احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد

 

احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد (1)
احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد

 

احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد (2)
احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد

 

احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد (2)
احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد

 

احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد (3)
احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد

 

احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد (3)
احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد

 

احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد (4)
احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد

 

احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد (4)
احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد

 

احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد (5)
احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد

 

احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد (5)
احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد

 

احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد (6)
احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد

 

احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد (7)
احتفال المواطنين بالحدائق بثانى أيام العيد

 


حدائق القناطر الخيرية

عيد الفطر المبارك

احتفالات عيد الفطر المبارك

مواطنى القليوبية يحتفلون بالعيد بالحدائق

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

احتفال المواطنين والأطفال فى حدائق ومتنزهات أسيوط ثانى أيام العيد

الخميس، 06 يونيو 2019 10:04 ص

صور.. احتفال المواطنين والأطفال فى حدائق ومتنزهات أسيوط ثانى أيام العيد

الخميس، 06 يونيو 2019 10:02 ص

حدائق القناطر الخيرية تواصل فتح أبوابها لاستقبال زوارها فى ثانى أيام عيد الفطر

الخميس، 06 يونيو 2019 06:00 ص

متحف سوهاج وحديقة الحيوانات والكورنيش أهم مزارت الصعايدة فى العيد

الخميس، 06 يونيو 2019 05:00 ص

العيد فرحة.. مى تشارك بصورة مع أصحابها أول أيام عيد الفطر من حدائق القبة

الخميس، 06 يونيو 2019 12:38 ص

حديقة حيوان الشرقية تستقبل 5 آلاف و500 زائر فى أول أيام العيد (صور)

الأربعاء، 05 يونيو 2019 07:04 م

حديقة حيوان بنى سويف تستقبل 6 آلاف زائر فى أول أيام عيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:45 م

صور.. الشرطة النسائية فى تأمين حديقة الحيوان بالإسكندرية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:40 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

اختراق حسابات كل الإعلاميين على موقع الاتحاد الأفريقى قبل "الكان"

اختراق حسابات كل الإعلاميين على موقع الاتحاد الأفريقى قبل "الكان"

فيديو.. أفضل 20 هدفا فى دوري أبطال أوروبا موسم 2018-19

فيديو.. أفضل 20 هدفا فى دوري أبطال أوروبا موسم 2018-19

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة