توافد المواطنين على الحدائق والمراكب النيلية بالقناطر الخيرية بعد الظهيرة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية بالقليوبية والمراكب النيلية، توافد المواطنين بكثافة، بعد انتهاء فترة الظهيرة، اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، للاستمتاع بالمناظر الخلابة التي تضمها حدائق المدينة، والتنزهة بالمراكب النيلية على مرسي القناطر بنهر النيل.

وفي هذا السياق أكد المهندس محمد الصادق مدير ري القناطر الخيرية، أن الحدائق والمتنزهات والمراكب النيلية بالمدينة شهدت إقبال كثيف بعد انتهاء فترة الظهيرة، اليوم الخميس، على عكس الأمس التي شهدت خلاله إقبال محدود، ولم يتعدى الـ 30 ألف زائر للحدائق والمراكب النيلية.

وأوضح "الصادق" لـ "اليوم السابع"، أنه بلغ إجمالي عدد الزائرين للحدائق والمتنزهات بمدينة القناطر الخيرية حتى الثانية ظهرا 53 ألف زائر، منذ صباح اليوم، وحاليا الأعداد في حالة تزايد مستمر.

وأضاف "الصادق" ، أن الإدارة تعمل على قدم وساق لتنظيف الحدائق وتنفيذ حملات نظافة من خلال العمل فترتين صباحا ومساء، موضحا أنه جرى التنسيق مع مركز الشرطة لعمل نقطة شرطة ثابتة بحديقة عفلة وتوفير قوات أمن مركزي بحدائق القناطر، وتوفير نقطة إسعاف ونقطة تبرع الدم، والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لعمل معسكرات شبابية بجميع الحدائق لمساعد إدارة الري لتنظيم الزيارات في العيد.

وأضاف "الصادق"، أن إدارة ري الدلتا تمتلك بالقناطر 8 حدائق هي "أبو إردان وحديقة أ وحديقة ب وحديقة عفلة وحديقة النخيل وحديقة التوفيقية أ وحديقة الجامع وحديقة التوفيقية ب" وتتراوح الأسعار من 5 جنيهات إلى 20 جنيها وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين كالتالي:

"حديقة النخيل وحديقة أبو إردان" بـ10 جنيهات، "حديقة أ وحديقة ب وحديقة التوفيقية أ وحديقة جامع وحديقة التوفيقية ب" بـ5 جنيهات أما "حديقة عفلة" بـ20 جنيها.

وأوضح، أنه جرى توفير ملاهي ترفيهية للأطفال مجانا داخل حديقة عفلة شاملة تذكرة الدخول والمقررة لمن هم فوق 16 عاما، موضحا أن أيام العيد تشهد توافد المواطنين الزائرين من الساعة 9 صباحا وحتى نهاية اليوم في كرنفال شعبي للاحتفال بهذه لمناسبة طوال أيام الاحتفالات.