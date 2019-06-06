تموين أسيوط تحرير 450 محضرًا للمخابز خلال حملات العيد

أسيوط-هيثم البدري

قال كمال خليفة وكيل مديرية التموين بمحافظة أسيوط إن مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والتموين شنت حملات مكثفة خلال اليومين الماضيين لعيد الفطر، وأسفرت عن ضبط 450 محضر تمويني

وأضاف وكيل مديرية التموين لـ" اليوم السابع" أنه تم تسيير حملات مفاجئة علي المحال والأسواق والمخابز وتمكنت الحملة من تحرير 450 محضرًا وتنوعت ما بين ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي وكميات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، ومحاضر للمخابز وتنوعت المخالفات ما بين نقص وزن، وعدم الالتزام بالمواصفات، وعدم نظافة ومحاضر لأسماك مملحة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحررت المحاضر اللازمة واستكمال الإجراءات القانونية