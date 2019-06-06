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تفاصيل تورط عصابة "الباشا" فى تزوير مستندات والنصب على راغبى العمل بالهرم

الخميس، 06 يونيو 2019 04:00 ص
تفاصيل تورط عصابة "الباشا" فى تزوير مستندات والنصب على راغبى العمل بالهرم تزوير مستندات_أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل تورط 4 أشخاص فى تزوير المستندات الرسمية، والنصب على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج.

كشفت التحقيقات، أن المتهمين زوروا المستندات وباعوها لراغبى الحصول عليها، وأوهموا ضحاياهم بقدرتهم على تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وأمرت النيابة بالتحفظ على الأوراق المضبوطة بحوزة المتهمين وهى كارنيه مزور يحمل اسم وصورة المتهم الأول، مثبت به أنه عضو بالمجلس الدولى العربى لحقوق الإنسان، و5 تأشيرات مزورة بأسماء ضحاياهم منسوب صدورها لدولة خليجية، و20 سيرة ذاتية ومؤهلات علمية وشهادات خبرة وصحف حالة جنائية وأوراق خاصين بضحاياهم، وعرضهم على قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لفحصها.

وردت معلومات لضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد تورط " رضا. س " شهرته الباشا، مسجل خطر، و" خالد. ع " مسجل خطر، و" سماح. م " مسجلة خطر، و" منة. م " فى تزوير المستندات الرسمية، وتقليد أختام شعار الجمهورية، وبيعها لراغبى الحصول عليها، ممن تحول الموانع القانونية دون إمكانية حصولهم عليها بالطرق المشروعة، مقابل مبلغ 5 آلاف جنيه، وإدارتهم نشاطهم بمكتب بمنطقة الهرم، فخرجت قوة أمنية تمكنت من ضبطهم.


تزوير

نصب

احتيال

الأموال العامة

شعار الجمهورية

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