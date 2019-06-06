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تعليم كفر الشيخ تشكل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

الخميس، 06 يونيو 2019 01:16 م
تعليم كفر الشيخ تشكل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية تعمل على مدار الساعة على أن يكون هناك تواصل مستمر بغرفة عمليات الوزارة والمحافظة للإبلاغ عن أى أحداث قد تقع لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات فورية .

وتابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الخميس، الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة المقرر انعقادها السبت المقبل وجاهزية الاستراحات، وما تضمه من أجهزة متعددة وكل احتياجات المشاركين فى أعمال الامتحانات، وجاهزية جميع مرافق المدارس وتوفير كافة الخدمات بها للطلاب.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المديرية استعدت لامتحانات الثانوية العامة، والتى ستبدأ يوم السبت المقبل الموافق 8 يونيه الجاري، ويؤدى 19ألف و460 طالبا وطالبة امتحانات بالثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبي، منهم 13 طالباً بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ، و5 طلاب بالمكفوفين ، فى 69 لجنة منتشرة في13 إدارة تعليمية.

 وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن هناك تعاون مع كافة الأجهزة المعنية، لضمان حسن سير أداء الامتحانات فى ظروف مناسبة للطلاب، بناء على تعليمات المحافظ، وتم بحث خطط تأمين اللجان من الخارج وتوفير وسائل نقل صناديق كراسات الامتحان من مقر مركز توزيع الأسئلة مع تأمينها وتقديم الدعم اللوجستى اللازم للجان سير الامتحان كما تم التنبيه على توفير طبيب او زائرة صحية بكل لجنة.

وقالت إنه تم توفير 27 استراحة للمراقبين والملاحظين منتشرة ب ال13 إدارة تعليمية ، للعمل على راحة المشاركين فى الامتحانات ، تضم كافة الاجهزة الكهربائية وأسرة وغيرها من الأدوات مشددة على جاهزية جميع المرافق داخل المدارس وتوفير المياه المثلجة للطلاب وتجهيز دورات المياة و توفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان، مشيرة إلى أن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ وجه جميع الهيئات والمؤسسات المعنية من أجل التنسيق وتضافر الجهود وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة ووضع خطة لعدم انقطاع التيار الكهربائى داخل اللجان اثناء الامتحانات.

 

 


كفر الشيخ

ثانوية عامة

استراحات

امتحانات الثانوية

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