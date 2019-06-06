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تعليم شمال سيناء يعلن انتهاء الاستعدادت لامتحانات الثانوية العامة

الخميس، 06 يونيو 2019 01:18 م
تعليم شمال سيناء يعلن انتهاء الاستعدادت لامتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة - ارشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء فى بيان لها اليوم الخميس، انتهاء الاستعدادات لإنطلاق امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2018 .

وقالت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، انها راجعت كافة اللجان وتأكدت من جاهزيتها والاستراحات ونظافتها وتأثيثها بالأثاث اللازم  بما يحقق  راحة الطلاب والملاحظين والمراقبين، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع الأجهزة المعنية كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية للتواصل مع رؤساء اللجان لحل أي مشكلات قد تواجه رئيس اللجنة .

اضافت انها عقدت االيوم الخميس ا اجتماعا مع رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بديوان المديرية وعددها ( 11 ) لجنة موزعة  بواقع 5 لجان بإدارة العريش التعليمية ، و4 لجان بإدارة بئر العبد التعليمية ، ولجنة بإدارة الشيخ زويد التعليمية ،وأخرى مخصصة لطلاب إدارة رفح التعليمية .

ومن المقرر أن تستقبل هذه اللجان 3112 طالبا وطالبة بالإضافة لطالب واحد من المكفوفين حيث يبلغ طلاب الشعبة الأدبية 916  طالب وطالبة والشعبة العلمية علوم  1798  طالب وطالبة والشعبة العلمية رياضيات  399 طالب وطالبة حيث أكدت على رؤساء اللجان من أتباع التعليمات .

كما تم عقد اجتماع لرئيس اللجنة مع الملاحظين والمراقبين لنقل تعليمات الامتحان وهى عدم السماح بدخول الهواتف المحمولة داخل اللجان ، التفتيش الدقيق لكافة الطلاب لمنع دخول أي مطبوعات أو هواتف، سرعة التواصل مع غرفة عمليات المديرية في حال وقوع طارئ .

 


شمال سيناء

العريش

تعليم شمال سيناء

الثانوية العامة

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