تعليم سوهاج تعقد اجتماعا مع رؤساء لجان الثانوية العامة قبل انطلاقها.. صور

سوهاج محمود مقبول

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج اليوم اجتماعا برؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة للوقوف على أخر التعليمات الخاصة بالامتحانات جاء الاجتماع بحضور الدكتور عمرو شلتوت وكيل الوزارة.

ومن جانبه شدد شلتوت على رؤساء اللجان بضرورة التعامل مع الطلاب بسلاسة وبدون مشكلات في إطار القوانين المنظمة لسير أعمال الامتحانات.

وأوضح وكيل الوزارة أن غرفة العمليات هذا العام مشكلة بالوزارة برأسه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وتم تحديد مسئولية المختصين بالإشراف على الامتحانات وهي مثل المشكلات الفنية التي تتعلق بسير الامتحانات داخل اللجان يتم التواصل مع أعضاء اللجنة الثلاثية أما المشكلات المتعلقة بتوفير الامكانيات المادية باللجان والاستراحات يتم التواصل مع مديري الإدارات التعليمية والمشكلات الأمنية يتم التواصل مع إدارة الأمن بالمديرة.

وخلال الاجتماع أشار وكيل الوزارة إلى بعض الأرقام المهمة وهى 123 للإسعاف رقم 122 للنجدة رقم 128 للمطافى وقم 2316155 لإدارة التوريدات بالمديرية.

وتم توزيع منشور من إعداد إدارة العلاقات العامة به أهم المعالم السياحية بمحافظة سوهاج وأرقام تليفونات مديرية التربية والتعليم وأرقام مديري الإدارات التعليمية بمحافظة سوهاج وعناوين أهم المعالم السياحية بسوهاج والمطاعم والأندية والفنادق المتاحة وهي تجربة فريدة تنفرد بها إدارة العلاقات العامة بمحافظة سوهاج .

حضر هذا اللقاء احمد الشاذلي مدير شئون الطلاب وأعضاء اللجنة الثلاثية حمدي مصطفى و ابوحمدون أحمد و أسامة رفعت المشنب علاء أبو العجب مدير إدارة امن المديرية .

تم تنظيم هذا اللقاء بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بالمديرية.











