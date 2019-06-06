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"تعليم سوهاج": الانتهاء من تجهيز استراحات امتحانات الثانوية على أكمل وجه

الخميس، 06 يونيو 2019 07:00 ص
"تعليم سوهاج": الانتهاء من تجهيز استراحات امتحانات الثانوية على أكمل وجه الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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أكد الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أنه تم الانتهاء من تجهيز الاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة على أكمل وجه، وكذلك اللجان على مستوى مراكز المحافظة.

وتابع أن عدد اللجان 67 لجنة فى 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة،  ويبلغ عدد الطلاب 21839  طالبا وطالبة، ويبلغ طلاب القسم العلمي 12183 طالبا وطالبة، بينهم 12183 علمى علوم و2694 علمى رياضة، فيما يبلغ طلاب الأدبي 6962 طالبا وطالبة الذين يؤدون الامتحانات السبت المقبل .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع " أنه شدد على جاهزية جميع المرافق داخل المدارس وتوفير المياه  المثلجة للطلاب وتجهيز دورات المياة  وكذلك  توفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان، مشيرا إلى أن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج كان قد عقد اجتماعا مع جميع الهيئات والمؤسسات المعنية بأعمال الامتحانات من أجل التنسيق وتضافر الجهود وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة ووضع خطة لعدم انقطاع التيار الكهربائى داخل اللجان اثناء الامتحانات.

 


سوهاج

الثانوية العامة

التربية والتعليم

الاستراحات

امتحانات الثانوية العامة

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