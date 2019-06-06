تعليم بورسعيد تنهى استعداداته لبدء امتحانات الثانوية العامة

بورسعيد - السيد فلاح

عقد اليوم الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اجتماع تنسيقى بمديرية التربية والتعليم، فى إطار الاستعداد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، المقرر لها بعد غدًا السبت، لرؤساء لجان الثانوية العامة، وبحضور أعضاء اللجنة الثلاثية وغرفة عمليات المديرية وشئون الطلبة والإمتحانات وأمن المديرية ومسئولى الاستراحات والمخازن والمشتريات.

وأكد رؤساء اللجان على توفير كل الدعم المطلوب لضمان حسن سير أعمال الامتحانات والانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لعمل اللجان.

ومن جهته أكد الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن جميع الاستراحات جاهزة لاستقبال جميع المنتدبين لأعمال الإمتحانات وبالشكل اللائق، مشيرًا إلى أن جميع قيادات المديرية متواجدون على مدار اليوم لتذليل أية عقبات كما نوه على تأمين جميع مقار اللجان من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية، وناشد رؤساء اللجان إتباع التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الإمتحانات وخاصة منع دخول التليفونات المحمولة داخل اللجنة سواء للطلاب أو الملاحظين والعاملين مع مراعاة توفير الجو المناسب والهدوء داخل اللجان بما لايخل أو يعوق سير العمل أثناء الامتحان متمنيًا لهم التوفيق وأداء مهام عملهم على أكمل وجه.