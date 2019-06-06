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تعزيز انتشار الخدمات المرورية فى محيط الإغلاق الجزئى لمحور جوزيف تيتو

الخميس، 06 يونيو 2019 01:00 ص
تعزيز انتشار الخدمات المرورية فى محيط الإغلاق الجزئى لمحور جوزيف تيتو أعمال صيانة_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، من انتشار الخدمات المرورية بمحيط تحويلات مرورية وغلق جزئى بمحور جوزيف تيتو لإنشاء كوبرى تقاطع الدائرى مع المحور، التى تستمر لمدة شهرا كاملا منعا للزحام، وسط مراقبة غرف العمليات لحركة السيارات، ونشر الخدمات على الطرق.

وبدأت التحويلات المرورية بنهاية محور جوزيف تيتو أمام مصنع 81 الحربى وحتى مطلع الدائرى، على أن يتم تحويل الاتجاه القادم من جوزيف تيتو تجاه الدائرى للاتجاه الآخر القادم من الدائرى، تجاه كوبرى الحرفيين بمحور جوزيف تيتو "تحويلة مرورية بطول 250 متر".

كما تم غلق اتجاه الحركة بنهاية محور جوزيف تيتو قبل الطريق الدائرى للقادم من كوبرى الحرفيين اتجاه الدائرى لمسافة 250 مترا، وبالنسبة للاتجاه الآخر يتم تشغيله اتجاهين مع تنفيذ الفواصل اللازمة لعزل الحركة.

وتنفذ أعمال الغلق الجزئى للطريق "شهر واحد"، لغلق الطريق المتجه إلى الدائرى من القادم من محور جوزيف تيتو والتحويل أمام مصنع 81 الحربى إلى الاتجاه الآخر القادم من الدائرى، وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، من نشر الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور بالمنطقة.

 


مرور القاهرة يغلق جوزيف تيتو

انشاء كوبرى بمحور جوزيف تيتو

تحويلات مرورية بجوزيف تيتو

نشر خدمات مرورية

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