تعرف على مساحة أكبر مطار فى أوروبا.. وترتيبه على مستوى العالم!

يحتل مطار شارل ديغول، في العاصمة الفرنسية باريس، صدارة ترتيب المطارات الأكبر من حيث المساحة بالقارة الأوربية، حيث تبلغ مساحته 32.4 كيلومتر مربع.

ومطار شارل ديغول، يقع على بعد 25كم من مدينة باريس، ويحتل الترتيب الثانى من ناحية أكثر المطارات حركة للركاب على مستوى القارة العجوز، بعد مطار هيثرو فى العاصمة الانجليزية لندن، كما يحتل الترتيب العاشر على مستوى اكبر المطارات من ناحية المساحة على مستوى العالم.

وتجدر الاشارة الى ان حركة الطائرات عبر المطار الفرنسى، عام 2017 بلغت نحو 475,654 طائرة، لذا تسعى الدولة الفرنسية إلى احداث توسعات وتحديثات بصفة دورية فى المطار لتقديم خدمات افضل للمسافرين من خلاله.