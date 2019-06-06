تعرف على كيفية استخراج قرار تصحيح أو إبطال من الأحوال المدنية

يتساءل الكثير من المواطنين، عن إجراءات الحصول على صورة قرار تصحيح أو تثبيت أو إبطال، من مصلحة الأحوال المدنية ، و"اليوم السابع" يوضح الإجراءات والأساليب التى يجب إتباعها.
" الإجراءات"
1-شراء النموذج واستيفاء البيانات.
2-تقديم الطلب للموظف المختص.
3-استلام الوثيقة فى ذات اليوم.
"المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة"
1-صاحب القيد شخصياً.
2-أحد أقارب الشأن حتى الدرجة الثانية لصاحب القيد شخصياً
3-من يحمل توكيل خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.
"المستندات المطلوبة"
1-نموذج 40.
2-نموذج رقم "أ24" صورة قرار تصحيح أوتصحيح أو تثبيت أو إبطال.
3-تباع النماذج بكافة مكاتب مصلحة الأحوال المدنية أو فروعها.
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