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تعرف على كيفية استخراج قرار تصحيح أو إبطال من الأحوال المدنية

الخميس، 06 يونيو 2019 06:26 ص
تعرف على كيفية استخراج قرار تصحيح أو إبطال من الأحوال المدنية استخراج قيد عائلى- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن إجراءات الحصول على صورة قرار تصحيح أو تثبيت أو إبطال، من مصلحة الأحوال المدنية ، و"اليوم السابع" يوضح الإجراءات والأساليب التى يجب إتباعها.

" الإجراءات"

1-شراء النموذج واستيفاء البيانات.

2-تقديم الطلب للموظف المختص.

3-استلام الوثيقة فى ذات اليوم.

"المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة"

1-صاحب القيد شخصياً.

2-أحد أقارب الشأن حتى  الدرجة الثانية لصاحب القيد شخصياً

3-من يحمل توكيل خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.

"المستندات المطلوبة"

1-نموذج 40.

2-نموذج رقم "أ24" صورة قرار تصحيح أوتصحيح أو تثبيت أو إبطال.

3-تباع النماذج بكافة مكاتب مصلحة الأحوال المدنية أو فروعها.

 

 

 

 

 

 

 


قيد عائلى

استخراج قرار تصحيح

اخبار الحوادث

السجل المدنى

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