تعرف على كيفية استخراج قرار تصحيح أو إبطال من الأحوال المدنية

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين، عن إجراءات الحصول على صورة قرار تصحيح أو تثبيت أو إبطال، من مصلحة الأحوال المدنية ، و"اليوم السابع" يوضح الإجراءات والأساليب التى يجب إتباعها.

" الإجراءات"

1-شراء النموذج واستيفاء البيانات.

2-تقديم الطلب للموظف المختص.

3-استلام الوثيقة فى ذات اليوم.

"المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة"

1-صاحب القيد شخصياً.

2-أحد أقارب الشأن حتى الدرجة الثانية لصاحب القيد شخصياً

3-من يحمل توكيل خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.

"المستندات المطلوبة"

1-نموذج 40.

2-نموذج رقم "أ24" صورة قرار تصحيح أوتصحيح أو تثبيت أو إبطال.

3-تباع النماذج بكافة مكاتب مصلحة الأحوال المدنية أو فروعها.