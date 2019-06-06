تعرف على عقوبة الاتهامات الموجهة للمطربة "شيما" فى قضية الاتجار بالبشر

كتب أحمد الجعفرى

بعد قرار النيابة العامة بشمال الجيزة إحالة المطربة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف" و11 فتاة أخرين لمحكمة الجنح، فى اتهامهم بممارسة أعمال الدعارة، وإحالة صاحب كافيه وشقيقه للجنايات بتهمة الإتجار فى البشر وجلب وترويج مخدرات من الخارج، ينشر "اليوم السابع" العقوبات التى شملها قانون العقوبات لتلك الاتهامات.

بالنسبة للتهمة الأولى والموجهة للمطربة "شيما" والفتيات، وهى تهمة ممارسة أعمال الدعارة، فيقول "ممدوح عبد الجواد" المحامى والخبير القانونى، أن تلك التهمة تعد كجنحة عقوبتها الحبس الذى يصل إلى 3 سنوات.

ويتابع "عبد الجواد"، أنه بالنسبة لعقوبة الاتجار بالبشر، فهي السجن المشدد والغرامة التى تتراوح ما بين 50 إلى 200 ألف جنيه، فيما تصل إلى السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، فى حالة إذا كان المجنى عليه طفلًا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

وكانت التحقيقات فى قضية "شيما" كشفت، أن صاحب كافيه بالمهندسين يدعي "أ.م.ا" هو المتهم الرئيسي في الواقعة، والذي شكل عصابة للاتجار في البشر، عن طريق استقطاب الفتيات من بينهم المطربة شيما بطلة كليب "عندي ظروف" بمساعدة شقيقه واثنين قوادين، ودفعهم لممارسة أعمال منافية للآداب، بالإضافة إلى استخدام الفتيات في توزيع المخدرات على زبائنهم.