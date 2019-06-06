تعرف على جهود الحملات الامنية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، خلال 24 ساعة.

ونجحت حملات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، فى ضبط 16 قضية (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل)، و(1140) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية.

وأسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط (9381) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 178 قضية متنوعة، بحملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.

وأسفرت حملات الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط (75) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب "، وضبط (4) قضايا أموال عامةن وضبط 7 قضايا "مصنفات سمعية وبصرية ، ملكية فكرية ، بث فضائيات".