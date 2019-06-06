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تعرف على أول خطين سكة حديد مقرر تحديثهما × 5 معلومات

الخميس، 06 يونيو 2019 04:30 ص
تعرف على أول خطين سكة حديد مقرر تحديثهما × 5 معلومات قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" فى 5 معلومات كل ما تريد معرفته عن أول خطين سكة حديد فرعيين سيجرى تحديث وكهربة لإشاراتهما والهدف من هذا المشروع.

1ـ الخط الأول هو القاهرة ـ امبابة ـ الجيزة ـ برطس يمتد بطول 29.5 كم.

2ـ الخط الثانى هو قليوب ـ شبين القناطر ـ الزقازيق يمتد بطول 49.5 كم.

3ـ قدمت شركة تاليس الأسبانية عرض لتطوير وتحديث نظم الإشارات للخطين.

4ـ هيئة السكة الحديد تدرس قبول العرض الأسبانى والتفاوض بشأن أو طرح مناقصة عالمية لاختيار إحدى الشركات.

5ـ تحديث وكهربة نظم الإشارات يستهدف زيادة عوامل الأمان والتحكم فى مسير  القطارات.

6ـ الخطين مفردين وليس مزدوجين مثل الخطوط الطوالى.

7ـ المشروع يقلل حوادث القطارات ويحسن مستوى الخدمة.


كهربة إشارات السكة الحديد

خط قليوب ـ شبين القناطر ـ الزقازيق

القاهرة ـ امبابة ـ الجيزة ـ برطس

تطوير السكة الحديد

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