تعرف على أماكن مخرات السيول بنطاق مركز بلاط فى الوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، عن تحديد الخريطة النهائية لمخرات السيول بنطاق المركز والقرى التابعة له والتى جرى تحديدها بخرائط وإحداثيات ثابتة.

وقال المهندس عادل عباس، رئيس مركز بلاط، إنه جرى تحديد 4 نقاط رئيسة لمواقع مخرات السيول بالمركز، والتى تضمنت شمال قرية الزيات بمسافة كيلو متر واحد، وشمال قرية البشندى بمسافة 7 كيلو متر، وشمال مدينة بلاط بمسافة 7,9 كيلو متر.

وأضاف رئيس مركز بلاط أنه جرى الانتهاء من بناء جسر شمال قرية الزيات بطول 350 مترًا وارتفاع 2,5 متر، وتمت مخاطبة الرى لاستكمال بناء الجسور بمعداتها، كما جرى الانتهاء من تنفيذ تجربة لمواجهة السيول بالمشاركة مع سيارات الإسعاف والشرطة والإطفاء، كما جرى الانتهاء من عمل محاكاة أزمة بقرية تنيدة ومحاكاة لحدوث سيول، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع الجهات المختصة.