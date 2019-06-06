تعرف على أغرب 5 جرائم قتل بسبب "الاستروكس"

كتب سليم على

انتشرت مؤخرا بعض جرائم القتل واجتمع السبب على أن مرتكبيها يتعاطون مخدر الاستروكس الذى يعرف بـ"مخدر الشيطان" وهو عبارة عن خلطة مصنعة من نبات "البردقوش" ويضاف عليه بعض المواد الكيميائية المسكنة، ومواد الأتروبين والهيوسين والهيبوسيامين، والذى يدخل متعاطه فى حالة من الانفصال التام عن المجتمع وعدم القدرة على التعامل معه، الاندفاعية في التصرفات، فقدان السيطرة على النفس، القيام بتصرفات غير محسوبة، التعرض لهلاوس سمعية وبصرية وانفصام حاد، تدفعهم إلى ارتكاب جرائم خطرة دون أن يشعروا.. وفى التقرير التالى نرصد أغرب 5 جرائم سببها مخدر الاستروكس :

بسبب الإزعاج.. قتل أبناءه

شهدت محافظة الدقهلية فى مركز ميت سلسيل، قيام أب بقتل طفليه "ريان ومحمد" فى أغسطس الماضى، حيث ألقى بهم بمياه نهر فارسكور، ثم ادعى اختطافهما، وبتضيق الخناق عليه خلال تحقيقات النيابة اعترف بأنه مدمن لمخدر "الاستروكس"، وقتلهما بسبب إزعاجهما وشقاوتهما.

قتل والده ذبحًا بالسكين

في الحى السويسرى بمدينة نصر، قام طالب بقتل والده موظف على المعاش، في 2 فبراير الماضى، وكشفت تحريات المباحث، أن سبب الجريمة يكمن في إدمان المتهم لـ"الاستروكس"، الذى يجعله يعانى من حالة فقدان للوعى وعدم اتزان في أوقات كثيرة.

اغتصبا طفلة فى الـ12 من عمرها

في 28 أكتوبر 2018، استدرج ذئبان بشريان فتاة صغيرة لم تتجاوز عامها الـ12، وتوجها بها إلى مكانا نائيا بعيدا عن أعين الأهالى، وتناوبا التعدى عليها جنسيا، ثم قتلاها دون هواده، وتخلصا من جثمانها بمنطقة طرح النهر المجاورة لترعة الإسماعيلية، وأثبتت إجراءات النيابة تعاطى المتهمين لمخدر "الاستروكس" قبل الحادث

قتل ابنته بالسكين

شهدت منطقة دار السلام في القاهرة، مقتل فتاة من قبل والدها طعنا بالسكين، عندما حاولت فض التشاجر بينه وبين والدتها، من أجل الحصول على 200 جنيه لشراء مخدر الاستروكس، لتفظ أنفاسها الأخيرة في الحال، وبعد ضبط الأب وعرضه على الطب الشرعى، أثبت تقرير المخدرات بأنه مدمن للاستروكس.

ذبح شقيقه الأكبر

في أبريل 2018، قام متعاطى لعقار "الاستروكس"، بقتل شقيقه الأكبر، ذبحا بالسكين لكثرة معاتبته على تعاطيه المخدرات، وتلقي قسم شرطة أول مدينة نصر، إخطار من المستشفى بوصول عامل جثة هامدة إثر إصابته بطعن في الرقبة.