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تعرف على أبرز أماكن الزحام بسبب محطات المترو فى القاهرة و الجيزة

الخميس، 06 يونيو 2019 06:49 م
تعرف على أبرز أماكن الزحام بسبب محطات المترو فى القاهرة و الجيزة مرور - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - محمد أبو عوض

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تقع محافظتى القاهرة و الجيزة تحت رحمة الإغلاق بشوارع رئيسية بسبب أعمال إنشاء محطات مترو و التى تستلزم غلق الطرق لمدة 3 سنوات وسط انتشار الخدمات المرورية بجميع المحاور، منعا للاختناق المرورى ومن تلك الأعمال، و تتسبب إنشاء المحطات فى وجود زحامات مرورية مستمرة بعدد من المناطق و منها :

- إغلاق شارع 26 يوليو بوسط البلد لمدة عام بسبب أعمال مترو الانفاق

يتسبب إغلاق شارع 26 يوليو فى حالات من الزحام المرورى بسبب إنشاء المترو و ذلك بنطاق دار القضاء العالى و كوبرى 15 مايو و محور كورنيش النيل وشوارع طلعت حرب و رمسيس على الرغم من وجود تحويلات بالطرق، وتشرف اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، على تنفيذ أعمال استكمال المرحلة الثالثة لمشروع مترو الأنفاق، مما يستلزم مد فترة غلق شارع 26 يوليو فى الوصلة من تقاطعه مع شارع طلعت حرب إلى تقاطعه مع شارع رمسيس، حتى 10 / 8 / 2019م.

- غلق شارع جامعة الدول العربية وإجراء التحويلات المرورية 3 سنوات

زحام متكرر بنطاق منطقة الأعمال نراها بشكل دائم خاصة خلال فترات الذروة على مدار اليوم و تساهم التحويلات فى فك حالات الزحام بنطاق الشارع حتى ميدان سفنكس وشارع البطل أحمد عبد العزيز حتى مطلع كوبرى أكتوبر و بنطاق شارع السودان اثناء القيام بأعمال حفر لإنشاء محطة مترو أنفاق جامعة الدول ضمن الخط الثالث للمترو، مع تدعيم المنطقة بكافة المعدات اللازمة والعلامات الإرشادية، وتعزيز انتشار الخدمات المرورية لمراقبة حركة السيارات.

-غلق شارع أحمد عرابى جزئيا بمنطقة المهندسين لمدة 3 سنوات

أدى غلق الشارع بسبب انشاء محطة مترو الى وجود زحام متكرر بمطلع كوبرى 15 مايو و بدوران أحمد عرابى المخصص أمام محطة الوقود و بميدان سفنكس خاصة أيام الأثنين و الثلاثاء و الأربعاء اثناء توجه المواطنين لمناطق الجيزة و القليوبية ، لأن تلك الأعمال تتم بالاتجاه من الدائرى إلى سفنكس و تم عمل الاتجاه الآخر اتجاهين لحركة السيارات ذهاب وعودة بعمل حارتين مرورتين لكل اتجاه حتى سور محطة الصرف الصحى لمنع ظهور أى كثافات، مع إجراء تحويلات وغلق جميع الشوارع المطلة على التحويلة المرورية حتى الطريق الرئيسى، لتنظيم حركة السيارات

- إغلاق شارع وادى النيل بالمهندسين 3 سنوات بسبب المترو

على الرغم من وجود خدمات مرورية بالمنطقة إلا أن هناك زحام متكرر نطاق منطقة الأعمال منها شارع لبنان اتجاه ميدان لبنان و السودان والقادم من ميدان مصطفى محمود اتجاه الصحراوى و غلق المنطقة يؤدى الى زحام بشارع جامعة الدول العربية وغلق الحركة المرورية بشارع وادى النيل لمسافة 300 متر فى الاتجاهين من تقاطعه مع شارع جزيرة العرب حتى تقاطعه مع شارع شهاب، و إغلاق شارع الحجاز فى الاتجاهين من تقاطعه مع شارع وادى النيل حتى تقاطعه مع شارع محمود بدر الدين بطول 100 متر ساهم فى ارتباك حركة المرور.

-إغلاق شارع السودان لمدة 3 سنوات لإنشاء محطتى مترو الكيت كات والسودان

غلق الشارع يؤدى فى منتصف الأسبوع الى زحام متكرر بميدان الكيت كات وشارع الملكة زبيدة، و شارع العلمين البديل الموازى لشارع السودان و شارع عمر طوسون و بمحيط معهد القلب و توجد تحويلات مرورية بسبب تكرار انتظار السيارات و الأتوبيسات تؤدى الى ظهور كثافات متكررة بتلك المناطق

-تحويلات مرورية بسبب إنشاء محطتى مترو القومية العربية و الدائرى

تظهر حالة من الارتباك المروري بتلك المناطق نظرا لضيق انفاق الدائرى اثناء حركة السيارات و تواجد حركة مرورية كبيرة بالمنطقة للقادم و متجه الى الوراق ووضعت الإدارة العامة للمرور والهيئة القومية للأنفاق والشركة المنفذة للمشروع ، العديد من التحويلات المرورية، للبدء فى أعمال التنفيذ الخاصة بالمرحلة الثانية والثالثة لمحطتى القومية العربية والدائرى، ضمن مشروع الخط الثالث للشبكة القومية لمترو الأنفاق مع تدعيم المنطقة بالخدمات.

المرور يراقب حركة السيارات بواسطة الكاميرات المجهزة بداخل الغرف

و قال مصدر بإدارة المرور، أن هناك متابعة بشكل دورى لجميع الطرق التى يتم فيها أعمال إنشاء 7 محطات لمترو الأنفاق، ونتابع حركة السيارات بواسطة الكاميرات المجهزة بداخل الغرف، والمنتشرة بمحيط جميع أعمال الإنشاءات منعا للزحام المرورى.

و أشار المصدر ، أن جميع التحويلات المرورية المتواجدة بكافة الطرق تتم متابعتها، مع تكثيف تواجد الأوناش و الخدمات منعا للاختناق المرورى، لحين انتهاء المدة المحددة لكافة الأعمال و ينسق غرف العمليات بالمرور مع هيئة مترو الأنفاق و المحافظة لمتابعة سير الأعمال.


انشاء محطات المترو

غلق طرق

القاهرة و الجيزة

اوناش مرورية

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