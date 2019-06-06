تظاهرات تطالب باستقالة موثاريكا رئيس مالاوى والشرطة تستخدم الغاز المسيل

رويترز

استخدمت الشرطة فى مالاوى اليوم الخميس الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين يطالبون باستقالة الرئيس بعد انتخابات يقولون إنها مزورة فى تصعيد لرد السلطات على الاحتجاجات التى بدأت قبل يومين.

وقال شاهد من رويترز إن الآلاف من أنصار المعارضة نزلوا إلى الشوارع فى العاصمة ليلونجوى وقامت مجموعة منهم باحتلال مجمع يضم مقر الرئاسة ومكاتب حكومية لليوم الثالث.

وقال محتجون إن الشرطة أطلقت عليهم الرصاص الحى أيضا ،وقال المتحدث باسم الشرطة جيمس كادادزيرا إن طفلا "أصيب عرضا بطلقة" لكنه نجا دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

وتمكن الرئيس بيتر موثاريكا من الفوز بولاية جديدة بهامش ضئيل فى انتخابات أجريت الشهر الماضي ،وصدقت مفوضية الانتخابات على فوز موثاريكا فى 27 مايوعلى الرغم من أن أحزاب المعارضة شكت من وقوع مخالفات وتزوير،واكتسبت الاحتجاجات قوة منذ يوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الشرطة "تحولت الحشود إلى العنف اليوم فقررنا إطلاق الغاز المسيل للدموع لإخماد الاحتجاجات".

وقام موثاريكا (78 عاما) أستاذ القانون السابق بتطوير البنية التحتية وتمكن من خفض التضخم بشكل كبير خلال فترة حكمه الأولى لكن منتقديه يتهمونه بالفساد والمحسوبية. وينفى موثاريكا هذه الاتهامات.