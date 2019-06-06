سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 07:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

تظاهرات تطالب باستقالة موثاريكا رئيس مالاوى والشرطة تستخدم الغاز المسيل

الخميس، 06 يونيو 2019 07:40 م
تظاهرات تطالب باستقالة موثاريكا رئيس مالاوى والشرطة تستخدم الغاز المسيل مالاوى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استخدمت الشرطة فى مالاوى اليوم الخميس الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين يطالبون باستقالة الرئيس بعد انتخابات يقولون إنها مزورة فى تصعيد لرد السلطات على الاحتجاجات التى بدأت قبل يومين.

 

وقال شاهد من رويترز إن الآلاف من أنصار المعارضة نزلوا إلى الشوارع فى العاصمة ليلونجوى وقامت مجموعة منهم باحتلال مجمع يضم مقر الرئاسة ومكاتب حكومية لليوم الثالث.

 

وقال محتجون إن الشرطة أطلقت عليهم الرصاص الحى أيضا ،وقال المتحدث باسم الشرطة جيمس كادادزيرا إن طفلا "أصيب عرضا بطلقة" لكنه نجا دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

 

وتمكن الرئيس بيتر موثاريكا من الفوز بولاية جديدة بهامش ضئيل فى انتخابات أجريت الشهر الماضي ،وصدقت مفوضية الانتخابات على فوز موثاريكا فى 27 مايوعلى الرغم من أن أحزاب المعارضة شكت من وقوع مخالفات وتزوير،واكتسبت الاحتجاجات قوة منذ يوم الثلاثاء.

 

وقال المتحدث باسم الشرطة "تحولت الحشود إلى العنف اليوم فقررنا إطلاق الغاز المسيل للدموع لإخماد الاحتجاجات".

 

وقام موثاريكا (78 عاما) أستاذ القانون السابق بتطوير البنية التحتية وتمكن من خفض التضخم بشكل كبير خلال فترة حكمه الأولى لكن منتقديه يتهمونه بالفساد والمحسوبية. وينفى موثاريكا هذه الاتهامات.


مالاوى

تظاهرات

احتجاجات

بيتر موثاريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس مالاوى يعرب عن تقديره لجهود الرئيس السيسى فى دفع العمل الأفريقى المشترك

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 03:29 م

رئيس مالاوى يدعو مواطنيه للوحدة بعد الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 07:28 م

موثاريكا يفوز بالانتخابات الرئاسية فى مالاوى بنسبة 38.57 %

الإثنين، 27 مايو 2019 06:33 م

مالاوى تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد رفع حظر قضائى

الإثنين، 27 مايو 2019 06:22 م

رئيس مالاوى يحصل على 44 .40% من أصوات الناخبين

الخميس، 23 مايو 2019 02:51 م

رئيسة لجنة الانتخابات فى مالاوى: النتيجة خلال 8 أيام ومؤشرات بفوز بيتر موثاريكا

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:05 م

وسط الظروف الصعبة.. المواطنون فى مالاوى يصوتون فى الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:39 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

نافاس حارس ريال مدريد وأسرته يزورون المتحف المصري

نافاس حارس ريال مدريد وأسرته يزورون المتحف المصري

فيديو.. شركة تذكرتي تحتفل بالزائرين بتوزيع "كحك العيد"

فيديو.. شركة تذكرتي تحتفل بالزائرين بتوزيع "كحك العيد"

ريال مدريد يحسم صفقة ضم هازارد من تشيلسي مقابل 130 مليون إسترليني

ريال مدريد يحسم صفقة ضم هازارد من تشيلسي مقابل 130 مليون إسترليني

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تعيش فترة رومانسية

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تعيش فترة رومانسية

20 ظاهرة فلكية حتى نهاية 2019 اعرفها باليوم والتاريخ

20 ظاهرة فلكية حتى نهاية 2019 اعرفها باليوم والتاريخ

دقت ساعة العمل.. تسليم المدارس لرؤساء لجان الثانوية العامة قبل 48 ساعة من بدء الامتحانات.. التأكد من فرش الفصول.. وتوفير وسائل راحة للطلاب.. وضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس فى مكان بارز باللجنة

دقت ساعة العمل.. تسليم المدارس لرؤساء لجان الثانوية العامة قبل 48 ساعة من بدء الامتحانات.. التأكد من فرش الفصول.. وتوفير وسائل راحة للطلاب.. وضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس فى مكان بارز باللجنة

فى 15 ثانية..شوف التطور فى واجهة دبي البحرية على مدى 35 سنة ماضية "فيديو"

فى 15 ثانية..شوف التطور فى واجهة دبي البحرية على مدى 35 سنة ماضية "فيديو"

ميلانيا ترامب تتألق بالأسود فى ذكرى "يوم النصر".. شوف إطلالتها

ميلانيا ترامب تتألق بالأسود فى ذكرى "يوم النصر".. شوف إطلالتها

أفراح آل مكتوم.. لقطات من حفل زفاف محمد بن راشد عام 1979 "فيديو"

أفراح آل مكتوم.. لقطات من حفل زفاف محمد بن راشد عام 1979 "فيديو"

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة