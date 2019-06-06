تشييع جنازة مجند استشهد بحادث العريش فى مسقط رأسه بالفيوم.. صور

الفيوم - رباب الجالى

شهدت قرية منيا الحيط بمركز إطسا بمحافظة الفيوم فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس تشييع جنازة الشهيد مجند شريف محمد فتحى سعد الشريف الذى استشهد فى الحادث الإرهابى بالعريش أمس.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد فرج شعت بقرية منية الحيط بمركز إطسا بحضور المئات من أهالي القرية.

تقدم الجنازة اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام نائبا عن اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والمهندس عادل عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أطسا وتم تشييع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالقرية، وردد الأهالى الهتافات "لا اله إلا الله الإرهاب عدو الله".











