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تشيع جنازة المجند كرم أحمد شهيد كمين سيناء فى محافظة قنا اليوم

الخميس، 06 يونيو 2019 12:37 م
تشيع جنازة المجند كرم أحمد شهيد كمين سيناء فى محافظة قنا اليوم المجند كرم أحمد شهيد الوطن فى كمين سيناء
قنا - وائل محمد

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شيع أهالى قرية حجازة التابعة لمركز قوص شمالى محافظة قنا، جثمان الشهيد المجند كرم أحمد محمد أحمد، الذى استُشهد فى الهجوم الإرهابى الذى استهدف كمينا أمنيا جنوبى مدينة العريش.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تعاملت مع الهجوم الإرهابى الغادر الذى استهدف كمين البطل 14 جنوبى مدينة العريش، أمس الأربعاء، ونجحت فى تصفية 5 عناصر إرهابية، بينما استُشهد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتتبعت الأجهزة الأمنية باقى المهاجمين قبل أن تُعلن وزارة الداخلية تصفية 14 آخرين مساء اليوم نفسه.

وسادت حالة من الحزن لدى أسرة الشهيد كرم أحمد عقب تشيع الجنازة، مؤكدين أنه كان يحمى الوطن، ولقى ربه فى يوم عيد شهيدا يُرزق فى الجنة، وسط ترديد هتاف "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله"، مطالبين بالقصاص لكل شهداء كمين العريش.

وطالب الأهالى قوات الجيش بمواصلة الثأر لشهداء الكمين، واقتلاع جذور الإرهاب من سيناء، مؤكدين أن أبناءهم فداء للوطن رغم الحزن على فقدانهم، لكن تلك ضريبة الحرب مع الإرهاب.

ونعى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، ببالغ الحزن والأسى استشهاد 8 قوات الشرطة إثر هجوم إرهابى غادر على كمين شرطة فى العريش بمحافظة شمال سيناء، مؤكدا أن أبناء قنا، وجموع الشعب المصرى، يستنكرون تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة، ويساندون القوات المسلحة والشرطة ويقفون خلفهم فى مواجهة الإرهاب، وأن تلك الاعتداءات الإجرامية لن تعيق الدولة فى حربها على الإرهاب واستكمال مسيرة التنمية.


سيناء

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شهيد محافظة قنا

مركز قوص

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