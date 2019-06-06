ترامب يجدد تأكيده فرض رسوم جمركية على السلع المكسيكية حال عدم التوصل لاتفاق بشأن الهجرة

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على جميع البضائع المستوردة من المكسيك اعتبارا من يوم،الإثنين، المقبل حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة".

وأضاف ترامب - في تغريدة على (تويتر) اليوم الخميس - "أن المحادثات مع المكسيك ستستمر اليوم.. مؤكداً أنه سيتم فرض رسوم جمركية نسبتها 5% يوم الاثنين المقبل حال عدم التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد وسيتم زيادتها، كما هو مقرر تباعاً.. كلما ارتفعت نسبة الرسوم، ستعود المزيد من الشركات إلى الولايات المتحدة!".

وأشار ترامب - في تغريدة أخرى - إلى أنه تم تحقيق بعض التقدم بهذا الصدد، ولكنه غير كاف، حيث بلغت عدد الاعتقالات على الحدود لشهر مايو 133 ألف شخص بسبب رفض المكسيك والديمقراطيين في الكونجرس الموافقة على إصلاحات قوانين الهجرة.

والتقى وزير خارجية المكسيك مرشيلو ابرار نظيره الأمريكي مايك بومبيو ونائب الرئيس مايك بنس لتفادي العقوبات التجارية.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي هدد بفرض رسوم جمركية على السلع المكسيكية، في العاشر من يونيو ما لم توقف المكسيك تدفق الهجرة غير المشروعة، ومعظمها من أمريكا الوسطى، عبر الحدود الأمريكية المكسيكية.