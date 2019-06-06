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ترامب: إيران بطلة الإرهاب بلا منازع وتتدخل فى نحو 14 موقع نزاع حول العالم

الخميس، 06 يونيو 2019 05:19 م
ترامب: إيران بطلة الإرهاب بلا منازع وتتدخل فى نحو 14 موقع نزاع حول العالم ترامب وماكرون
أ ش أ

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وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الخميٍس إيران بأنها "بطلة الإرهاب بلا منازع" لما لها من تدخل عسكرى فى نحو 14 موقع نزاع حول العالم من بينهم سوريا واليمن.

 

وقال ترامب -ردا على أسئلة الصحفيين خلال مباحثات ثنائية عقدت مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى مدينة "كاين" الفرنسية ونقلتها شبكة "سى إن إن"- "إيران فشلت كدولة.. أعى أن العقوبات الاقتصادية على إيران قوية بشكل استثنائي.. أعى أنهم يريدون اللجوء إلى المفاوضات، وأنا أيضًا أريد المفاوضات ولكن ما لا أريده هو امتلاك إيران للأسلحة النووية.. وأظن أن الرئيس الفرنسى سيتفق معى بشدة فى هذه النقطة".

 

بدوره، قال ماكرون إن هناك عددًا من الأهداف يمكن مشاركتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مسألة إيران؛ أولا هو ضمان التأكد من عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، وثانيا تخفيض أنشطة طهران الباليستية وثالثا كبح نشاطها الإقليمي، فضلا عن الهدف الرابع وهو إرساء السلام فى المنطقة.

 


وتابع ماكرون "من أجل تحقيق ذلك علينا أن نبدأ فى المفاوضات وأعتقد أن الكلمة التى ألقاها الرئيس ترامب اليوم هامة للغاية ونحن نحتاج إلى البدء فى التفاوض من أجل تحقيق هذا الهدف".

 

يذكر أن ترامب يتواجد حاليا فى فرنسا لإحياء الذكرى الـ75 لأكبر إنزال بحرى فى التاريخ فى منطقة النورماندى الفرنسية لتحرير أوروبا من ألمانيا النازية أثناء الحرب العالمية الثانية.


فرنسا

الولايات المتحدة

إيران

ترامب

ماكرون

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