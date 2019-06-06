تداول 22 سفينة حاويات وبضائع بمينائى البحر الأحمر ودمياط

السويس - السيد فلاح - عبده عبد البارى

أعلن هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة 19 سفينة، وتم تداول 63 ألف طن قمح، و34 شاحنة بضائع، و23 سيارة حيث شملت حركة الواردات، 63 ألف طن قمح رومانى، و10شاحنات و23 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 24 شاحنة بضائع.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين وادى العرب Valerie، بينما يستقبل ميناء نويبع، السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس، وصول وسفر السفينة سينا، كما تغادر ميناء الغردقة العبارة "الرياض".