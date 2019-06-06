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تداول 22 سفينة حاويات وبضائع بمينائى البحر الأحمر ودمياط

الخميس، 06 يونيو 2019 01:38 م
تداول 22 سفينة حاويات وبضائع بمينائى البحر الأحمر ودمياط ميناء سفاجا
السويس - السيد فلاح - عبده عبد البارى

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أعلن هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة 19 سفينة، وتم تداول 63 ألف طن قمح، و34 شاحنة بضائع، و23 سيارة حيث شملت حركة الواردات، 63 ألف طن قمح رومانى، و10شاحنات و23 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 24 شاحنة بضائع.
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين وادى العرب Valerie، بينما يستقبل ميناء نويبع، السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس، وصول وسفر السفينة سينا، كما تغادر ميناء الغردقة العبارة "الرياض". 
 

وفى دمياط، استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و سفينة بضائع عامة، بينما غادر سفينة بضائع عامة و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 25 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه وصول  رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 176587 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 53978 طنا .

 

 

 

 

 


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