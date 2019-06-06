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تحرير 432 مخالفة مرورية وفحص 15 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الخميس، 06 يونيو 2019 11:11 ص
تحرير 432 مخالفة مرورية وفحص 15 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى

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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، والرائد أحمد الجنزورى رئيس وحدة مرور السادات، لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 432 مخالفة مرورية متنوعة .
 
كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 7 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 15 شخص وتبين وجود هاربين من أحكام قضائية.
 
 

محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

حمله مروريه

مرور منوف

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