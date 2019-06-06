سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 03:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 20 محضر وإعدام أغذية فاسدة بحملة بكورنيش النيل بالقناطر الخيرية

الخميس، 06 يونيو 2019 02:32 م
تحرير 20 محضر وإعدام أغذية فاسدة بحملة بكورنيش النيل بالقناطر الخيرية حملة تموينية - أرشيفية
كتب - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت غرفة الطوارئ بالقناطر الخيرية برئاسة الدكتورة أحلام صدقى مدير الإدارة الصحية، حملة مكبرة فى أطار حماية المستهلك أثناء العيد بمنطقة كورنيش النيل بالمدينة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضر كالتالى 8 محاضر مخالفة القرار 97 لسنه 67 بشأن الحصول على شهادة صحية، و 4 محاضر لمخالفة قرار 96 لسنه 67 بشأن عدم استيفاء الشروط الصحية و 4 محاضر لمخالفة قرار 707 لسنه 68 بشأن حظر بيع المواد الغذائية بواسطة البائع الجائلين و4 محاضر لمخالفة قرار 33 لسنه 57 بشأن عدم حصول ترخيص للبائع المتجول.

وأشارت الدكتوره أيات أحمد رئيسة الغرفة، بأن الغرفة قامت بإعدام العديد من الأغذية الفاسدة بكميات صغيرة، حيث تم إعدام 30 كيلو أيس كريم و 2 عبوة لبن وزن العبوة 500 كيلو جرام و 12 قطعة بسكوت و5 كيلو زبيب أحمر مجفف و 7 كيلو صدور فراخ مخلية بانية، و 15 لتر عصائر مجهزة و 5 لتر سلطة طحينة و3 كيلو جرام كبدة مجمدة و 15 لتر صلصة.


الادارة الصحية بالقليوبية

حظر بيع المواد الغذائية

الباعة الجائلين

القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شرطة التموين تلاحق تجار الأغذية الفاسدة فى العيد

الخميس، 06 يونيو 2019 12:39 م

تحرير 30 قضية تموينية فى حملة أمنية بالجيزة

الخميس، 06 يونيو 2019 10:46 ص

صور.. مديرية التموين بالأقصر تحصد المركز الأول بمنظومة متابعة الشكاوى

الخميس، 06 يونيو 2019 12:00 ص

"تموين الإسكندرية" تضبط 21 طن لحوم منتهية الصلاحية (صور)

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:26 م

شرطة التموين تضبط 29 ألف قضية متنوعة خلال شهر مايو

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:15 م

خلال 24 ساعة.. ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائى و 1014 فى مجال التموين

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى 15 ثانية..شوف التطور فى واجهة دبي البحرية على مدى 35 سنة ماضية "فيديو"

فى 15 ثانية..شوف التطور فى واجهة دبي البحرية على مدى 35 سنة ماضية "فيديو"

ميلانيا ترامب تتألق بالأسود فى ذكرى "يوم النصر".. شوف إطلالتها

ميلانيا ترامب تتألق بالأسود فى ذكرى "يوم النصر".. شوف إطلالتها

أفراح آل مكتوم.. لقطات من حفل زفاف محمد بن راشد عام 1979 "فيديو"

أفراح آل مكتوم.. لقطات من حفل زفاف محمد بن راشد عام 1979 "فيديو"

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة