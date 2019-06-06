تحرير 20 محضر وإعدام أغذية فاسدة بحملة بكورنيش النيل بالقناطر الخيرية

كتب - فريق المحافظات

شنت غرفة الطوارئ بالقناطر الخيرية برئاسة الدكتورة أحلام صدقى مدير الإدارة الصحية، حملة مكبرة فى أطار حماية المستهلك أثناء العيد بمنطقة كورنيش النيل بالمدينة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضر كالتالى 8 محاضر مخالفة القرار 97 لسنه 67 بشأن الحصول على شهادة صحية، و 4 محاضر لمخالفة قرار 96 لسنه 67 بشأن عدم استيفاء الشروط الصحية و 4 محاضر لمخالفة قرار 707 لسنه 68 بشأن حظر بيع المواد الغذائية بواسطة البائع الجائلين و4 محاضر لمخالفة قرار 33 لسنه 57 بشأن عدم حصول ترخيص للبائع المتجول.

وأشارت الدكتوره أيات أحمد رئيسة الغرفة، بأن الغرفة قامت بإعدام العديد من الأغذية الفاسدة بكميات صغيرة، حيث تم إعدام 30 كيلو أيس كريم و 2 عبوة لبن وزن العبوة 500 كيلو جرام و 12 قطعة بسكوت و5 كيلو زبيب أحمر مجفف و 7 كيلو صدور فراخ مخلية بانية، و 15 لتر عصائر مجهزة و 5 لتر سلطة طحينة و3 كيلو جرام كبدة مجمدة و 15 لتر صلصة.