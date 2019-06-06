سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 04:58 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بعد وصوله لأرقام كبيرة.. كيف يُضم القطاع الصناعى الموازى للمنظومة الرسمية؟

الخميس، 06 يونيو 2019 04:00 ص
بعد وصوله لأرقام كبيرة.. كيف يُضم القطاع الصناعى الموازى للمنظومة الرسمية؟ مجدى غازى رئيس التنمية الصناعية
كتب – إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا أحد ينكر أن الاقتصاد الموازى، بما يشكله من إمكانيات يمكن أن يكون الرقم الأهم فى الاقتصاد المصرى، فى حالة التمكن من دمجه فى المنظومة الرسمية، فى ظل تقديرات تشير إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى تسجل 3 ترليون جنيه.

الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدى غازى، تسعى إلى جذب القطاع الصنعى غير الرسمى للمنظومة الرسمية، من خلال عدد من الإجراءات أهمها، مد المهلة الممنوحة لكافة المصانع المنتجة وغير المنتجة داخل المناطق الصناعية المعتمدة والتى لم تحصل على رخصة التشغيل أو السجل الصناعى الدائم حتى 30 يونيو القادم، وذلك لتوفيق أوضاعها والتقدم للهيئة لاستخراج الرخصة والسجل الدائم.

وقال المهندس مجدى غازى فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، إن هذا الإجراء يأتى فى إطار حزمة الحوافز التى تعدها الهيئة لاستقطاب القطاع الصناعى الموازى ليلتحق بالاقتصاد الرسمى، وذلك لدعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية.

ومن ضمن الإجراءات لجذب القطاع غير الرسمى، الاعفاء الكامل من غرامات التأخير عن الفترات المهدرة من نهاية آخر مهلة ممنوحة للمشروع على أن يتم سداد التكاليف المعيارية اعتبارا من أخر مهلة تم الحصول عليها، وتطبق الحوافز على كافة المصانع المنتجة (شريطة اجراء معاينة) وكذا المصانع غير المنتجة، القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، غير الحاصلة على ترخيص تشغيل او سجل صناعى دائم.

 كما تشمل الحوافز اعفاء المصانع المنتجة من تقديم خطاب الضمان الخاص بإثبات الجدية، ويهدف هذا القرار لفتح المجال لمزيد من المنشآت بالقطاع المواز بتقنين أوضاعها من خلال التقليل من الاعباء المالية على المستثمر، حتى لا تمثل عائقا امامه لتسجيل منشآته والانخراط فى الاقتصاد الرسمى المرئى.


المنظومة الصناعية

التنمية الصناعية

الاقتصاد الموازى

الاقتصاد غير الرسمى

المشروعات الصغيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"التنمية الصناعية" تبدأ إجراءات طرح 5 ملايين متر أرض للمستثمرين بمدينة السادات

الأربعاء، 05 يونيو 2019 07:00 ص

ماذا قدمت هيئة التنمية الصناعية فى ملف سحب الأراضى من غير الجادين؟

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:05 ص

930 مليون جنيه إجمالى موازنة هيئة التنمية الصناعية بالعام المالى الجديد

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:00 ص

مجمعات الخير.. الانتهاء من 462 وحدة صناعية فى الغردقة ومنطقة "مرغم" بالإسكندرية بحلول 30 يونيو المقبل.. مصادر حكومية: الانتهاء من 10 مجمعات ديسمبر 2019.. رئيس التنمية الصناعية: توفر 45 ألف فرصة عمل جديدة

السبت، 25 مايو 2019 10:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اختراق حسابات كل الإعلاميين على موقع الاتحاد الأفريقى قبل "الكان"

اختراق حسابات كل الإعلاميين على موقع الاتحاد الأفريقى قبل "الكان"

فيديو.. أفضل 20 هدفا فى دوري أبطال أوروبا موسم 2018-19

فيديو.. أفضل 20 هدفا فى دوري أبطال أوروبا موسم 2018-19

بعد حصول 2002 سجين عليه.. "اليوم السابع" يوضح الفروق الجوهرية بين "العفو الرئاسى" و"الشرطى" و"الصحى".. ويكشف خطوات التقديم فى العفو.. والهدف إدخال السرور والفرحة على ذوى المساجين

بعد حصول 2002 سجين عليه.. "اليوم السابع" يوضح الفروق الجوهرية بين "العفو الرئاسى" و"الشرطى" و"الصحى".. ويكشف خطوات التقديم فى العفو.. والهدف إدخال السرور والفرحة على ذوى المساجين

الداخلية تثأر لشهدائها فى كمين جنوب العريش.. مقتل 14 إرهابيا في منزل مهجور بحي المساعيد.. خبير أمني: المتطرفون يحاولون الظهور في المشهد مجددا بأعمال يائسة.. ورد الفعل السريع للشرطة كان قوياً.. فيديو وصور

الداخلية تثأر لشهدائها فى كمين جنوب العريش.. مقتل 14 إرهابيا في منزل مهجور بحي المساعيد.. خبير أمني: المتطرفون يحاولون الظهور في المشهد مجددا بأعمال يائسة.. ورد الفعل السريع للشرطة كان قوياً.. فيديو وصور

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل قادة العالم يحتفلون بذكرى نورماندى الـ75.. روسيا والصين ملتزمتان بالتنفيذ الكامل لخطة البرنامج النووى الإيرانى.. أمير الكويت يعزى السيسى فى ضحايا العريش

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل قادة العالم يحتفلون بذكرى نورماندى الـ75.. روسيا والصين ملتزمتان بالتنفيذ الكامل لخطة البرنامج النووى الإيرانى.. أمير الكويت يعزى السيسى فى ضحايا العريش

حظك اليوم الخميس 6/ 6/ 2019 برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اطلق العنان لخيالك

حظك اليوم الخميس 6/ 6/ 2019 برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اطلق العنان لخيالك

حظك اليوم الخميس 6/ 6/ 2019 برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اثبت على موقفك

حظك اليوم الخميس 6/ 6/ 2019 برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اثبت على موقفك

حظك اليوم الخميس 6/6/2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اهتم بنفسك

حظك اليوم الخميس 6/6/2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اهتم بنفسك

حظك اليوم الخميس 6/6/2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استرخى

حظك اليوم الخميس 6/6/2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استرخى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 6/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 6/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

"بصورة غريبة".. هكذا هنأت وكالة الفضاء الأوروبية مسلمى العالم بعيد الفطر

"بصورة غريبة".. هكذا هنأت وكالة الفضاء الأوروبية مسلمى العالم بعيد الفطر

فيديو.. الداخلية تثأر لشهداء كمين العريش وتعلن مقتل 14 إرهابيا بعد تتبع مسار المنفذين

فيديو.. الداخلية تثأر لشهداء كمين العريش وتعلن مقتل 14 إرهابيا بعد تتبع مسار المنفذين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة