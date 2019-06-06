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برلمان أونتاريو الكندى يستعرض مشروع قرار يحدد يوليو بكل عام شهرا لتراث مصر

الخميس، 06 يونيو 2019 10:27 م
برلمان أونتاريو الكندى يستعرض مشروع قرار يحدد يوليو بكل عام شهرا لتراث مصر برلمانيو كندا
كتب: أحمد علوى

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صرح السفير احمد أبو زيد سفير مصر في كندا، بأن برلمان مقاطعة أونتاريو الكندية استعرض اليوم ٦ يونيو القراءة الثانية لمشروع قرار تخصيص شهر يوليو من كل عام شهرا للتراث المصرى بالمقاطعة، في خطوة هامة ومحورية نحو اعتماد القرار بعد القراءة الثالثة خلال الأشهر القادمة.
 
وقدم السفير ابو زيد جزيل الشكر للنائب المصري ببرلمان أونتاريو، شريف سبعاوي، علي مبادرته بطرح المشروع  وتوفير الدعم له داخل برلمان المقاطعة، وهو ما عكسته مناقشات اليوم التي شارك فيها عدد كبير من أعضاء البرلمان، ووزير السياحة بالمقاطعة، من إشادة واسعة النطاق بإسهام الجالية المصرية ثقافيا وعلميا واقتصاديا علي مدار العقود الماضية في دعم المجتمع الكندي والتعبير المشرف عن ثقافة وثقل مصر الحضارى والتاريخى علي المستوى الدولى.
 
وأعرب ابو زيد عن تطلعه لأن تسفر تلك المداولات عن اعتماد مشروع القرار خلال الفترة القادمة، حيث سيتيح ذلك لأبناء الجالية المصرية في أونتاريو لأن يحتفلوا بثقافتهم وحضارتهم خلال شهر يوليو من كل عام، وهو الشهر الذي يشهد الاحتفال بالعيد القومى المصرى في الثالث والعشرين من شهر يوليو.  
 
وكشف السفير المصرى عن خطط السفارة المصرية لتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية المصرية في كندا خلال الأشهر القادمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الآثار وعدد من تجمعات الجالية المصرية في كندا، مؤكدا ان الثقافة والفنون المصرية المتنوعة والغنية بالقيم الحضارية، هي خير سفير لمصر في الخارج، وخير معبر عن قوة مصر الناعمة.

كندا

اونتاريو الكندية

التراث المصرى

اخبار العالم

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