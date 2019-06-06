سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 01:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بدين برابطة عنق مضحكة.. "التايمز" تسخر من ترامب فى ذكرى إنزال نورماندى

الخميس، 06 يونيو 2019 01:41 م
بدين برابطة عنق مضحكة.. "التايمز" تسخر من ترامب فى ذكرى إنزال نورماندى كاريكاتير التايمز الساخر من ترامب
كتبت - إنجى مجدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت صحيفة "تايمز" البريطانية، كاريكاتيرا فى الذكرى 75 لإنزال نورماندى الذى نفذته قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى، لتحرير أوروبا من قبضة النازيين، بإظهاره بدينا يرتدى رابطة عنق تشبه حبل مشنقة يتدلى من رقبته.

كانت قوات الحلفاء (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وعدة دول أوروبية أخرى) قد نفذت إنزالا بريا فى نورماندى خلال العام 1944، عقب قرابة 5 سنوات من اندلاع الحرب العالمية الثانية، وساهمت تلك العملية فى حصار القوات الألمانية وإنهاء الحرب بهزيمة الجيش النازى وانتحار أدولف هتلر.

ويعكس الكاريكاتير المنشور على الصفحة الرئيسية لموقع "تايمز" الإلكترونى، اليوم الخميس، قدرا من السخرية والاستنكار لمواقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التى تُمثّل تراجعا عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية قبل ثلاثة أرباع القرن من الآن، بانحيازه إلى سياسات قومية انعزالية عن الحلفاء والعالم.

والرسم عبارة عن صورتين: الأولى لجندى أمريكى يشبه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من إنزال نورماندى فى العام 1944، يرتدى خوذة حربية مكتوبا عليها "نحن معك"، والثانية للرئيس الأمريكى حاليا، بقبعته الشهيرة التى ارتداها خلال حملته الانتخابية، مكتوبا عليه "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا"، فى إشارة إلى سياسات الرئيس.


الحرب العالمية

دونالد ترامب

ذكرى معركة نورماندى

صور ساخرة من ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فى ذكرى إنزال نورماندى الـ75.. معركة هزيمة النازيين بالأرقام

الخميس، 06 يونيو 2019 12:54 م

صور.. فرنسا تحيى الذكرى الـ75 لإنزال قوات الحلفاء فى نورماندى

الخميس، 06 يونيو 2019 10:56 ص

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل قادة العالم يحتفلون بذكرى نورماندى الـ75.. روسيا والصين ملتزمتان بالتنفيذ الكامل لخطة البرنامج النووى الإيرانى.. أمير الكويت يعزى السيسى فى ضحايا العريش

الخميس، 06 يونيو 2019 12:26 ص

المحطة الأخيرة من زيارة الرئيس الأمريكى لبريطانيا.. ترامب والملكة إليزابيث و300 محاربا سابقا يشاركون فى الاحتفالات بالذكرى الـ75 للحرب العالمية الثانية.. قادة العالم يحيون ذكرى إنزال الحلفاء على شاطىء نورماندى

الأربعاء، 05 يونيو 2019 05:00 م

صور.. قادة العالم يحتفلون بذكرى نورماندى الـ75

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:19 م

"نورماندى 44: يوم النصر لفرنسا".. كتاب يرصد تفاصيل المعركة وكيف طفت أجساد الجنود على سطح البحر.. ومراسلة أمريكية تروى: كانت الخطوة الأولى لتحرير أوروبا من قبضة النازيين

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:20 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة