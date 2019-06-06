بدين برابطة عنق مضحكة.. "التايمز" تسخر من ترامب فى ذكرى إنزال نورماندى

كتبت - إنجى مجدى

نشرت صحيفة "تايمز" البريطانية، كاريكاتيرا فى الذكرى 75 لإنزال نورماندى الذى نفذته قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى، لتحرير أوروبا من قبضة النازيين، بإظهاره بدينا يرتدى رابطة عنق تشبه حبل مشنقة يتدلى من رقبته.

كانت قوات الحلفاء (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وعدة دول أوروبية أخرى) قد نفذت إنزالا بريا فى نورماندى خلال العام 1944، عقب قرابة 5 سنوات من اندلاع الحرب العالمية الثانية، وساهمت تلك العملية فى حصار القوات الألمانية وإنهاء الحرب بهزيمة الجيش النازى وانتحار أدولف هتلر.

ويعكس الكاريكاتير المنشور على الصفحة الرئيسية لموقع "تايمز" الإلكترونى، اليوم الخميس، قدرا من السخرية والاستنكار لمواقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التى تُمثّل تراجعا عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية قبل ثلاثة أرباع القرن من الآن، بانحيازه إلى سياسات قومية انعزالية عن الحلفاء والعالم.

والرسم عبارة عن صورتين: الأولى لجندى أمريكى يشبه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من إنزال نورماندى فى العام 1944، يرتدى خوذة حربية مكتوبا عليها "نحن معك"، والثانية للرئيس الأمريكى حاليا، بقبعته الشهيرة التى ارتداها خلال حملته الانتخابية، مكتوبا عليه "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا"، فى إشارة إلى سياسات الرئيس.