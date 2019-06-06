سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 11:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

الخميس، 06 يونيو 2019 10:25 ص
بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر عقارات_ أرشيفية
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة المالية، أن هناك مشروعًا لميكنة "الضرائب العقارية"، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة بما يضمن تطوير منظومة العمل وجودة الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمة، فى مختلف المأموريات والمناطق بالمحافظات، وتيسير سداد قيمة الضريبة المقررة وفقًا للقانون، وذلك فى إطار خطة الوزارة للتحول الرقمى، وحوكمة الإجراءات، وتحديث منظومة العمل بمختلف القطاعات؛ من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

و أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع خلال الفترة القادمة وحتى 30/6/2020، على أن يتم تحديد النماذج والدفاتر والسجلات والإقرارات المطلوب ميكنتها بمأموريات ومناطق الضرائب العقارية بالمحافظات وفق الأولوية التى تُقَّدرها مصلحة الضرائب العقارية.. موضحًا أن هذا المشروع يُسهم فى تحسين بيئة العمل وتسريع وتيرة الأداء وتيسير الحصول على الخدمة وربط المأموريات آليًا بشبكة داخلية؛ بما يُمَّكن المواطنين من سرعة سداد الضرائب المستحقة على وحداتهم وفقًا للقانون من أى مقر، بعيدًا عن أى تكدس.

وقالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن نظام الميكنة  يهدف إلي التيسير على المواطنين وتهيئة بيئة ملائمة لتقديم خدمة متميزة لهم، من خلال رفع كفاءة المأموريات والمناطق بالمحافظات، بحيث يتم تحديث منظومة العمل باستمرار، وميكنتها، والاستفادة من أحدث سبل التكنولوجيا العالمية.. مشيرة إلى أنه تم تطوير 150 مأمورية، واستحداث مقرات جديدة حيث يمكن سداد الضريبة العقارية من خلال: مصلحة الخزانة العامة، وثلاثة منافذ «كرفانات» بشرم الشيخ ورأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، ومنفذين فى مرسى مطروح، ومنفذين بالعين السخنة، ومنفذ ببرج العرب بالإسكندرية.

أوضحت أنه تم السماح لملاك العقارات الكائنة بمحافظة البحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، والساحل الشمالى، الذين يقيمون بالقاهرة بسداد الضريبة المستحقة عليهم، نقدًا أو بشيكات بالمقر الرئيسى لمصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة.. لافتة إلى أنه يمكن لمن لم تتحدد قيمة الضريبة المستحقة على وحداتهم، سداد مبلغ تحت الحساب، لحين التقدير الضريبى النهائى، بعد معرفة القيمة التقريبية من خلال الوحدات المماثلة المجاورة، ويمكن تقسيط الضريبة المستحقة لعام 2019، على دفعتين بحيث يتم سداد القسط الأول قبل نهاية يونيه الحالى، والقسط الثانى قبل نهاية ديسمبر المقبل.

وأشارت إلى أنه يجب على ملاك الوحدات السكنية المعفاة، التى يتم تقديرها بأقل من مليونى جنيه، وتُمَّثل سكنًا خاصًا، أن يتقدموا بطلب للحصول على الإعفاء.. موضحة أنه يمكن معرفة قيمة الضريبة العقارية المطلوب سدادها من خلال استيفاء «نموذج بيانات» عبر الموقع الإلكترونى: «http://enquiry.rta.gov.eg»، وهناك مركز اتصال رئيسى بخط تليفون مباشر وأربعة خطوط فرعية برقم:«0235317323»؛ للرد على كل الاستفسارات.


وزارة المالية

المالية

الضرائب

مصلحة الضرائب العقارية

الضرائب العقارية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

13 وظيفة لمصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية بعد الاتجاه لدمجها.. تعرف عليها

الأحد، 26 مايو 2019 03:43 م

بالأسماء.. ننشر نص قرار وزارة المالية بترقيات مصلحة الجمارك

السبت، 25 مايو 2019 03:23 م

وزارة المالية: تلقينا 11.5 مليون فاتورة إلكترونية و770 ألف إقرار قيمة مضافة

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:29 ص

النائب محمد الحسينى يطالب وزارة المالية بمراجعة الباب الثانى فى الموازنة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:17 م

وزارة المالية: إنتاج روسيا من الذهب 58.12 طن في يناير - مارس

الإثنين، 20 مايو 2019 01:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

اختراق حسابات كل الإعلاميين على موقع الاتحاد الأفريقى قبل "الكان"

اختراق حسابات كل الإعلاميين على موقع الاتحاد الأفريقى قبل "الكان"

فيديو.. أفضل 20 هدفا فى دوري أبطال أوروبا موسم 2018-19

فيديو.. أفضل 20 هدفا فى دوري أبطال أوروبا موسم 2018-19

بعد حصول 2002 سجين عليه.. "اليوم السابع" يوضح الفروق الجوهرية بين "العفو الرئاسى" و"الشرطى" و"الصحى".. ويكشف خطوات التقديم فى العفو.. والهدف إدخال السرور والفرحة على ذوى المساجين

بعد حصول 2002 سجين عليه.. "اليوم السابع" يوضح الفروق الجوهرية بين "العفو الرئاسى" و"الشرطى" و"الصحى".. ويكشف خطوات التقديم فى العفو.. والهدف إدخال السرور والفرحة على ذوى المساجين

الداخلية تثأر لشهدائها فى كمين جنوب العريش.. مقتل 14 إرهابيا في منزل مهجور بحي المساعيد.. خبير أمني: المتطرفون يحاولون الظهور في المشهد مجددا بأعمال يائسة.. ورد الفعل السريع للشرطة كان قوياً.. فيديو وصور

الداخلية تثأر لشهدائها فى كمين جنوب العريش.. مقتل 14 إرهابيا في منزل مهجور بحي المساعيد.. خبير أمني: المتطرفون يحاولون الظهور في المشهد مجددا بأعمال يائسة.. ورد الفعل السريع للشرطة كان قوياً.. فيديو وصور

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل قادة العالم يحتفلون بذكرى نورماندى الـ75.. روسيا والصين ملتزمتان بالتنفيذ الكامل لخطة البرنامج النووى الإيرانى.. أمير الكويت يعزى السيسى فى ضحايا العريش

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل قادة العالم يحتفلون بذكرى نورماندى الـ75.. روسيا والصين ملتزمتان بالتنفيذ الكامل لخطة البرنامج النووى الإيرانى.. أمير الكويت يعزى السيسى فى ضحايا العريش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة