بالقانون.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات

كتب أحمد الجعفرى

تحارب الدولة الشائعات والأخبار الكاذبة، والتى تلجئ إليه ا الجماعات الإرهابية، والعناصر الإجرامية بهدف تكدير الأمن والسلم العام، وقد وضع القانون عقوبات تصل إلى حد الحبس والغرامة لمعاقبة المتهمين فى تلك القضايا.

يقول "محمد ماهر حمادى" المحامى: المادة من قانون العقوبات، نصت على معاقبة المتهمين فى قضايا نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف "حمادى"، أن المادة تحدثت عن أن العقوبات تشمل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.