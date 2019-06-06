"بالقانون".. تعرف على عقوبة ارتداء ملابس عسكرية وانتحال الصفة

كتب أحمد الجعفرى

يلجأ بعض المجرمين إلى انتحال الصفة من أجل اكتساب قوة تمكنهم من النصب على المواطنين بمقتضاها، فينتحل بعضهم صفة شرطية ويرتدى ملابس عسكرية، دون أن يعلم أن تلك جرائم يعاقب عليها القانون.

ويرصد "اليوم السابع" العقوبات القانونية المقررة لتلك الجرائم.

أقرت المواد 155 و156 من قانون العقوبات، عقوبة الحبس لمن يتداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية دون أن تكون له صفة رسمية، كما نصت على الحبس مدة لا تزيد على سنة لمن لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا لرتبة تخول له ذلك.

وأقرت المادتين 157 و158، معاقبة الشخص الذى تقلد علانية نشانًا لم يمنح له أو لقب نفسه بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق، مدة لا تقل عن سنتين، ويعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.