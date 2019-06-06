بالصور.. حملات لإزالة مخالفات البناء وجولات على الشواطئ بأحياء الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

تفقد الدكتور محمد بغدادى سكرتير عام حى وسط الاسكندرية، جميع شواطئ الحى حيث تم خلال الجولة متابعة استعدادات الشواطئ لاستقبال المواطنين، من حيث النظافة وتوافر الخدمات، ومتابعة أعمال التطويرات التى تمت مؤخرا بشواطيء الحى لراحة المواطنين، وذلك فى إطار تهيئة الأجواء للاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وحرصا على راحة المواطنين مرتادى الشواطيء فى العيد، ووفقا لتوجيهات اللواء سمير صدقى رئيس حى وسط بحضور جمال عبد العال مدير إدارة الشواطيء بالحي

وفى سياق متصل قام اللواء هشام كمال رئيس حى غرب بوجود المهندسة ابتسام الشافعى سكرتير عام الحى ومدير ادارة إشغال الطريق ومدير المتابعة الميدانية، بالمرور اليومى بنطاق الحى وقد تلاحظ اثناء المرور وجود اعمال بناء مخالف بدون ترخيص بشارع صفر بنجع العرب.

و تم التحفظ على الشدات الخشبية والمعدات البناء وتم وقف ازالة البناء المخالف فى المهد واستكمال اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقانون وذلك بوجود مفتشى ادارة المتابعة الميدانية وإشغال الطريق، يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الاسكندرية بالمتابعة المستمرة للشارع السكندرى بنطاق الاحياء ورصد جميع المشاكل والمخالفات والتعامل الفورى والسريع معها.



شواطئ الاسكندرية