بالأسماء .. اصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة فى الساحل الشمالى

مطروح _ حسن مشالي

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر حادث تصادم سيارتين، فجر اليوم ، أمام قرية "مينا 1" على طريق الساحل الشمالي، في نطلق مدينة الحمام، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.

استقبل مستشفى الحمام المركزي، المصابين مختار فرج فايز "25 سنة"- من مدينة الحمام-احمد محمد إبراهيم " 21سنة"-من الجيزة- مصاب بكدمات وسجحات بالجسم، ومصطفي محمد شعبان "21سنة"- من الجيزة- مصاب كدمات وسجحات بالجسم، وطاهر فرج فايز "26 سنة"- من مدينة الحمام- مصاب بكدمات وسجحات بالجسم، ومحمد ياسر معوض "23سنة"-من الجيزة- مصاب بكدمات وسجحات بالجسم ، تم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.