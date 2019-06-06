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بالأسماء .. اصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة فى الساحل الشمالى

الخميس، 06 يونيو 2019 02:07 ص
بالأسماء .. اصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة فى الساحل الشمالى حادث تصادم - ارشيفية
مطروح _ حسن مشالي

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أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر حادث تصادم سيارتين، فجر اليوم  ، أمام قرية "مينا 1" على طريق الساحل الشمالي، في نطلق مدينة الحمام، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.

استقبل مستشفى الحمام المركزي، المصابين مختار فرج فايز "25 سنة"- من مدينة الحمام-احمد محمد إبراهيم " 21سنة"-من الجيزة- مصاب بكدمات وسجحات بالجسم، ومصطفي محمد شعبان "21سنة"- من الجيزة- مصاب كدمات وسجحات بالجسم، وطاهر فرج فايز "26 سنة"- من مدينة الحمام- مصاب بكدمات وسجحات بالجسم، ومحمد ياسر معوض "23سنة"-من الجيزة-  مصاب بكدمات وسجحات بالجسم ، تم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.

 

 

 

 


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