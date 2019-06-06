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بابا الفاتيكان: إنزال النورماندى كان "حاسما" فى الحرب ضد "الهمجية النازية"

الخميس، 06 يونيو 2019 02:15 م
بابا الفاتيكان: إنزال النورماندى كان "حاسما" فى الحرب ضد "الهمجية النازية" البابا فرانسيس بابا الفاتيكان
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اعتبر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أن إنزال النورماندي كان "حاسما" في الحرب ضد ما وصفها ب "الهمجية النازية" .

 

وأشاد البابا - في رسالة قرأها الكاردينال مارك أوليه في كاتدرائية بايو الفرنسية، ونقلتها شبكة "سي أن أن" الأمريكية اليوم،الخميس، بالذين انضموا إلى الجيش وضحوا بأرواحهم من أجل الحرية والسلام.

 

وتتواصل اليوم من مدينة كولفيل سور مير شمال غرب فرنسا الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ75 لإنزال النورماندي، بحضور الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب وقادة آخرين.

 


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فرنسا

انزال النورماندى

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