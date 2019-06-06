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اندلاع حريق هائل بأكبر مصبّ نفايات بتونس والسلطات: سيتم إخماده خلال يومين

الخميس، 06 يونيو 2019 08:07 م
اندلاع حريق هائل بأكبر مصبّ نفايات بتونس والسلطات: سيتم إخماده خلال يومين حرائق- أرشيفية
أ ش أ

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أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسى مختار الهمامي، أنه تم السيطرة على حريق مصب برج شاكير للقمامة بسيدى حسين من ولاية تونس، مشيرا إلى أنه سيتم إخماده كليا فى غضون يومين.


وأضاف الهمامى - فى تصريحات اليوم الخميس - أن الوزارة وفرت بالتعاون مع العديد من المؤسسات العمومية قرابة 30 آلية كبيرة من جرافات وشاحنات، بالإضافة إلى 4 آليات كانت متواجدة بالموقع لمجابهة الحريق. 


وأوضح أنه لا يمكن فى الوقت الراهن اتهام أى شخص بالوقوف وراء نشوب الحريق، مرجحا أن يكون ارتفاع حرارة الطقس سببا فى اندلاعه، حيث يمكن أن يؤدى انعكاس أشعة الشمس على قطعة صغيرة من البلور إلى انطلاق شرارته الأولى، لا سيما مع تصاعد العديد من الغازات القابلة للاحتراق من الفضلات العضوية.

 


ويعد مصب الفضلات ببرج شاكير، أكبر مصبّ نفايات فى تونس الكبرى (ولايات تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس)، وأحد أكبر المصبات فى حوض المتوسط، وفق ما ذكره الوزير، بمعدل كمى يصل إلى 3500 طن يوميا يتم جلبها من كافة بلديات إقليم تونس الكبرى (38 بلدية)، مشيرا إلى أن المصب بلغ الحد الأقصى فى التوسع.

 


وأكد وزير البيئة فى هذا الصدد، على ضرورة البدء فى مرحلة التنفيذ فيما يخص إعادة تدوير النفايات، خاصة بعد مرور قرابة 20 سنة فى إعداد الدراسات والتصورات، لاسيما وأن تونس بقيت من البلدان القليلة التى تقوم بردم النفايات والفضلات، رغم إمكانية تثمينها وتحويلها إلى مصادر أخرى للطاقة أو السماد.


حريق

تونس

نفايات

البيئة التونسية

برج شاكير للقمامة

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