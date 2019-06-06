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انتشال جثة شاب غرق أثناء استحمامه فى النيل بالقناطر الخيرية

الخميس، 06 يونيو 2019 08:24 م
انتشال جثة شاب غرق أثناء استحمامه فى النيل بالقناطر الخيرية انتشال جثة - ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من انتشال جثة الشاب بالعقد الثاني من العمر وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير الحماية المدنية بالقليوبية بوجود حالة غرق بمدينة القناطر الخيرية بمنطقة المستعمرة، وبانتقال الرائد أحمد شعراوي مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية و معه غطاس تمكن من انتشال جثته تبين من تحريات اللواء يحي راضي رئيس مباحث القليوبية أن الجثة لشاب بالعقد الثانى من العمر وأنه غرق أثناء استحمامه مع زملائه  و تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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الحماية المدنية

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