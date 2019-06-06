انتخاب أنتى رينه رئيسا للحكومة فى فنلندا بأغلبية 111 صوتا

وكالات الأنباء

انتخب البرلمان الفنلندى أنتى رينه زعيم الحزب الاشتراكى الديمقراطى رئيسا للحكومة بأغلبية 111 صوتا مقابل 74 فى المجلس المؤلف من 200 مقعد وغاب عن التصويت 14 عضوا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية,

وأدى الائتلاف الحكومى الجديد "يسار الوسط" اليمين الدستورية بعد انتخاب أنتى رينه ،وقال رينه عقب التصويت إن الائتلاف المكون من خمسة أحزاب يتطلع لبدء العمل.

ويضم الائتلاف الحزب الاشتراكى الديمقراطى وحزب الوسط والخضر والتحالف اليسارى وحزب الشعب السويدي.

وانتخب البرلمان فى وقت سابق اليوم أيضا رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الوسط سابقا ماتى فانهانن رئيسا للبرلمان خلفا لرينه.