سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 01:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

انتحار شاب فى الشرقية شنقا لمرورة بأزمة نفسية

الخميس، 06 يونيو 2019 01:22 م
انتحار شاب فى الشرقية شنقا لمرورة بأزمة نفسية انتحار - ارشيفية
الشرقية – فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تخلص شاب فى منتصف العقد الثانى من العمر من حياته شنقا، داخل منزله بقرية زهر شرب  بمحافظة الشرقية، وتم إخطار نيابة منيا القمح برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
 
تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد قيام " سعيد ع ع " 23 سنة مقيم زهر شرب، دائرة المركز، بالانتحار والتخلص من حياته شنقا.
 
بسؤال أسرته، أقرت أنه يعانى من اكتئاب وساءت حالته، فتخلص من حياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الوفاة.
 
 
 

محافظه الشرقيه

امن الشرقيه

منيا القمح

انتحار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دفن جثة شيف انتحر بإلقاء نفسه فى البحر لرفض زوجته العودة له بالإسكندرية

الأحد، 02 يونيو 2019 03:27 م

شيف ينتحر بإلقاء نفسه فى البحر لرفض زوجته العودة للمنزل بالإسكندرية

الأحد، 02 يونيو 2019 02:24 م

انتحار طالب لمروره بحالة نفسية سيئة فى البحيرة

الجمعة، 31 مايو 2019 07:40 م

انتحار طالب لمروره بأزمة نفسية حادة بسبب العائلية بالبحيرة

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:20 م

انتحار سيدة من الطابق الرابع بسبب خلافات أسرية فى أسيوط

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:50 ص

التحقيق فى انتحار أمين شرطة بسلاحه الميرى أثناء الخدمة فى الإسكندرية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة