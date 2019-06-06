انتحار شاب فى الشرقية شنقا لمرورة بأزمة نفسية

الشرقية – فتحية الديب

تخلص شاب فى منتصف العقد الثانى من العمر من حياته شنقا، داخل منزله بقرية زهر شرب بمحافظة الشرقية، وتم إخطار نيابة منيا القمح برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد قيام " سعيد ع ع " 23 سنة مقيم زهر شرب، دائرة المركز، بالانتحار والتخلص من حياته شنقا.

بسؤال أسرته، أقرت أنه يعانى من اكتئاب وساءت حالته، فتخلص من حياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الوفاة.