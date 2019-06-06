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اليوم.. الأقباط يحتفلون بعيد الصعود المجيد بصلوات القداس

الخميس، 06 يونيو 2019 02:00 ص
اليوم.. الأقباط يحتفلون بعيد الصعود المجيد بصلوات القداس الاحتفال بعيد الصعود - أرشيفية
سارة علام

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الخميس، بعيد الصعود المجيد وهو ذكرى صعود أو ارتقاء المسيح إلى السماء بعد أربعين يوما من عيد القيامة وفقا للمعتقد المسيحى الذى يؤمن أن المسيح قام بعد وفاته وصلبه بثلاثة أيام.

يعتبر عيد الصعود واحدًا من بين 12 عيدًا تحتفل بهم الكنيسة الأرثوذكسية ،وهو يخلد ذكرى المرة الأخيرة التى ظهر فيها المسيح ليتحدث إلى حوارييه بعد موته، حيث حاورهم أكثر من مرة على مدار أربعين يوما بينها ظهوره لتلاميذه عند بحيرة طبرية أما المرة الأخيرة فكانت على جبل الزيتون ثم ارتفع إلى السماء واختفى وراء السحب أمام أعين التلاميذ وفقا لروايات الإنجيل، وتحديدا الإصحاح الأول من سفر أعمال الرسل.

ذكر الإنجيل عيد الصعود المجيد أكثر من مرة فى أكثر من موضع مع اختلافات طفيفة فى التفاصيل فذكرت فى إنجيل يوحنا وإنجيل لوقا، ويعتبر عيد الصعود المجيد هو نهاية فترة الخماسين المقدسة ويبدأ بعده مباشرة صوم الرسل، حيث يختلف عدد أيامه سنويا وفقا لحسابات فلكية فيتراوح ما بين 14 يوما وحتى 43 يوما وينتهى يوم عيد الرسل وهو يوم استشهاد القديسين بطرس وبولس.


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