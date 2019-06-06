سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 03:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الين يرتفع بفعل المخاوف من فرض رسوم أمريكية على المكسيك

الخميس، 06 يونيو 2019 03:06 م
الين يرتفع بفعل المخاوف من فرض رسوم أمريكية على المكسيك الين _ أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اقترب الين اليابانى من أعلى مستوياته فى خمسة أشهر، اليوم الخميس، بعدما تضررت الشهية للمخاطرة جراء عدم إحراز تقدم فى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك مما دفع المستثمرين للإقبال على عملات الملاذ الآمن.
 
وركز المستثمرون على اليورو، الذى صعد فى الآونة الأخيرة بدعم من ضعف الدولار الناجم عن زيادة المراهنات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
 
ويجتمع البنك المركزى الأوروبى اليوم الخميس، ويتطلع المتعاملون لرؤية مدى قلق صناع السياسات من المؤشرات على تباطؤ النمو.
 
وتجتاح مخاوف الركود أنحاء العالم، وخفضت بنوك مركزية أسعار الفائدة فى الآونة الأخيرة، فيما قد يكون مؤشرا على بداية دورة عالمية من التيسير النقدي.
 
وكان الين اليابانى أكبر المستفيدين من التحول صوب الأصول التى يعتبرها المستثمرون أكثر أمانا.
 
وارتفعت العملة اليابانية 0.3 بالمئة إلى 108.07 ين للدولار، مقتربة من أعلى مستوياتها منذ العاشر من يناير كانون الثاني، بعد عدم ظهور بوادر تذكر على إحراز تقدم خلال مفاوضات أجريت فى واشنطن أمس الأربعاء بهدف تجنب فرض رسوم أمريكية على السلع المكسيكية.
 
وفى الأسبوع الماضي، طلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من المكسيك على نحو مفاجئ باتخاذ موقف أكثر صرامة بخصوص الحد من الهجرة غير الشرعية وإلا ستواجه رسوما بنسبة خمسة بالمئة على جميع صادراتها إلى الولايات المتحدة.
 
وتضرر البيزو المكسيكي، الذى عانى بالفعل من المخاوف التجارية، بعدما خفضت وكالة فيتش تصنيف الديون السيادية للبلاد أمس الأربعاء درجة واحدة من BBB+ إلى BBB، بما يزيد درجتين فقط على التصنيف العالى المخاطر.
 
وزاد اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.1227 دولار بعدما تراجع 0.3 بالمئة أمس الأربعاء. وبلغت العملة الأوروبية الموحدة أعلى مستوياتها فى شهر ونصف الشهر عند 1.1307 دولار هذا الأسبوع.
 
ونزل مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى أدنى مستوياته فى شهرين عند 96.749 خلال الأسبوع مع تراجع عوائد السندات الأمريكية القياسية تراجعا حادا هذا الاسبوع إلى أدنى مستوياتها فى 21 شهرا بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة وتزايد احتمالات خفض مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) لأسعار الفائدة.
 

الين

المكسيك

البنك المركزى الاوروبى

اخبار الاقتصاد

التجارة

الولايات المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البنك المركزى الأوروبى يبقى سياسته النقدية دون تغيير

الأربعاء، 10 أبريل 2019 04:27 م

البنك المركزى الأوروبى: نستطيع تغيير مسار أسعار الفائدة حال بطء التضخم

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 07:46 م

البنك المركزى الأوروبى يحذر من هزة لدى بنوك اليونان أمام أى أزمة جديدة

السبت، 05 مايو 2018 07:28 م

البنك المركزى الأوروبى يبقى الحوافز المالية الكبيرة لمنطقة اليورو

الخميس، 26 أبريل 2018 05:16 م

البنك المركزى الأوروبى يجمد دفعات مصرف لاتفى تتهمه واشنطن بتبييض أموال

الإثنين، 19 فبراير 2018 03:07 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى 15 ثانية..شوف التطور فى واجهة دبي البحرية على مدى 35 سنة ماضية "فيديو"

فى 15 ثانية..شوف التطور فى واجهة دبي البحرية على مدى 35 سنة ماضية "فيديو"

ميلانيا ترامب تتألق بالأسود فى ذكرى "يوم النصر".. شوف إطلالتها

ميلانيا ترامب تتألق بالأسود فى ذكرى "يوم النصر".. شوف إطلالتها

أفراح آل مكتوم.. لقطات من حفل زفاف محمد بن راشد عام 1979 "فيديو"

أفراح آل مكتوم.. لقطات من حفل زفاف محمد بن راشد عام 1979 "فيديو"

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة