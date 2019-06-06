الولايات المتحدة تدعو مواطنيها فى السودان إلى "توخى الحذر"

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دعت الولايات المتحدة مواطنيها في السودان إلى توخّي "الحذر الشديد" والاستعداد لمغادرة البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم،الخميس، إن السفارة مغلقة أمام الجمهور وإن المواطنين الأمريكيين الذين ما زالوا موجودين هناك يجب أن "يضعوا خططا لمغادرة السودان"، داعية مواطنيها إلى التزام منازلهم أو الاحتماء في أي مكان آمن آخر، وتوخي الحيطة والحذر إذا اضطروا إلى الخروج.

ومن جانبها، نصحت بريطانيا رعاياها بعدم السفر إلى السودان بسبب تطورات الوضع الأمني والوضع السياسي شديد التقلّب في البلاد، مشيرة إلى أنها ستسحب أيضا عددا من موظفيها.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت مواطنيها في أبريل من السفر غير الضروري إلى السودان وأمرت بمغادرة جميع موظفي سفارتها غير الأساسيين.