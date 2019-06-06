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الهيئة القبطية الهولندية تدين حادث العريش الإرهابى وتعزى أسر الشهداء

الخميس، 06 يونيو 2019 11:35 ص
الهيئة القبطية الهولندية تدين حادث العريش الإرهابى وتعزى أسر الشهداء عمليات الأمن فى سيناء - صورة ارشيفية
رسالة هولندا - جمال جرجس المزاحم

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أدانت الهيئة القبطية الهولندية، الحادث الإرهابى، الذى وقع صباح أمس الأربعاء، والذى استهدف كمينا أمنيا جنوب العريش.

وأعرب بهاء رمزى المتحدث الرسمى للهيئة القبطية الهولندية فى بيان رسمى، عن استنكار الهيئة للحادث الإرهابى الغاشم .

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ممثلى الهيئة القبطية مع محرر اليوم السابع

 

وقدمت الهيئة القبطية الهولندية، تعازيها لأسر شهداء الحادث الإرهابى الغاشم، مؤكدة أن هذا الحادث يستهدف زعزعة أمن الوطن، إلا أنه لن ينل من ثقه المصريين فى القيادة السياسية.

وأعلنت الهيئة القبطية الهولندية، عن  دعمها الكامل لمساندة  مصر و كافة مؤسسات الدولة ولقوات الجيش والشرطة الباسلة خلال حربها  فى مواجهة الإرهاب، ومساندتها لجميع ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مخططات التنظيمات والجماعات الإرهابية و حماية للأمن والاستقرار، وحفاظاً على سلامة مواطنيها.

 


الارهاب

سيناء

العريش

هجوم ارهابى

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