الهيئة القبطية الأمريكية تدين الحادث الإرهابى بشمال سيناء

أدانت الهيئة القبطية الأمريكية، الهجوم الإرهابى الذى أستهدف فجر أمس الأربعاء أحد المواقع الأمنية فى شمال سيناء.

وقال المهندس عادل عجيب، رئيس الهيئة، فى بيان، أن الهيئة تدين الحادث الإرهابى " الذى تصدى له جنودنا بكل بسالة وقدموا أرواحهم فداءا للوطن"، مقدماً خالص العزاء لأسر الشهداء، وقال "نصلى من أجل المصابين لكى ينعم الله عليهم بالشفاء العاجل".

وأضاف عجيب فى البيان "تؤكد الهيئة القبطية على تضامنها الكامل مع القوات المسلحة وأجهزة الشرطة فى محاربة الإرهاب، وفى مواجهة كل من يحاول زعزعة استقرار الوطن".

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيان مساء أمس الأربعاء أكدت خلاله أنه ثأرت لأرواح شهداء الحادث الإرهابى الذى استهدف كمين بجنوب العريش والذى أسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، مشيرة إلى أنه "فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية فجر 5 يونيو 2019، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش".

وتابع البيان: أثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاة القوات، فتم التعامل معهم ما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، وعثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية، و3 عبوات متفجرة، و2 حزام ناسف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.



