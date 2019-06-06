سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 03:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

النيابة تطالب بسرعة التحريات حول 5 أشخاص وراء سرقة كابلات كهربائية فى الخليفة

الخميس، 06 يونيو 2019 02:00 م
النيابة تطالب بسرعة التحريات حول 5 أشخاص وراء سرقة كابلات كهربائية فى الخليفة سرقة كابلات كهرباء - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت نيابة المقطم والخليفة، رجال المباحث بقسم شرطة الخليقة، بسرعة التحريات حول 5 أشخاص، تم القبض عليهم أثناء سرقتهم كابلات كهربائية، من داخل إحدى كبائن الكهرباء بمنطقة المقابر بدائرة القسم.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، أن قوة أمنية من قسم شرطة الخليفة، أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنوا من ضبط 5 أشخاص، أثناء سرقتهم كمية من الكابلات الكهربائية، من داخل إحدى كبائن الكهرباء، بمنطقة مقابر الإمام الشافعى.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أنه تم العثور  على 6 لفافات من الكابلات الكهربائية بطول 35 متر بحوزة المتهمين، والأدوات التى تُستخدم فى ممارسة نشاطهم الإجرامى، ودراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهم.

 

 


سرقه كابلات كهرباء

الخليفه

قسم شرطة الخليفة

نيابة المقطم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أفراح آل مكتوم.. لقطات من حفل زفاف محمد بن راشد عام 1979 "فيديو"

أفراح آل مكتوم.. لقطات من حفل زفاف محمد بن راشد عام 1979 "فيديو"

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة