النيابة ترسل أسلحة وأدوات تصنيع "ورشة عين شمس" للمعمل الجنائى

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عين شمس، برئاسة المستشار شريف عيسوى، بإرسال أسلحة ومعدات التصنيع المضبوطة بحوزة 3 عاطلين، إلى المعمل الجنائى لفحصها، مع حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة عين شمس قد أكدت مزاولة 3 أشخاص نشاطا غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، مُتّخذين من محل كائن بالعقار محل سكن المتهم الأول مقرا لنشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكّن رجال المباحث من ضبط المتهمين خلال تواجدهم فى شقة المتهم الأول، وعُثر بداخله على 4 أسلحة نارية "فرد خرطوش"، وهيكل فرد خرطوش، و5 مقابض أسلحة نارية "فرد خرطوش"، و9 طلقات من العيار نفسه، و8 قطع مواسير مختلفة الأحجام، و14 سلاحا أبيض (سنج - سواطير) والأدوات المستخدمة فى التصنيع.

وبمواجهة المتهمين بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار فيها، فاتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.