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النفط يرتفع فوق مستويات يناير لكنه يظل تحت ضغط بسبب زيادة المعروض

الخميس، 06 يونيو 2019 10:27 ص
النفط يرتفع فوق مستويات يناير لكنه يظل تحت ضغط بسبب زيادة المعروض النفط _ أرشيفية
رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد هبوطها إلى أدنى مستوياتها فى نحو خمسة أشهر فى الجلسة السابقة، لكن المعنويات تظل ضعيفة مع استمرار تعرض الأسواق لضغوط جراء ارتفاع الإمدادات الأمريكية، وتعثر الاقتصاد العالمى.

وبحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، بلغ خام القياس العالمى برنت فى العقود الآجلة تسليم شهر أقرب استحقاق 60.79 دولار للبرميل، بزيادة 16 سنتا أو 0.3 بالمئة عن سعر إغلاق الجلسة السابقة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى العقود الآجلة 51.84 دولار للبرميل، مرتفعا 16 سنتا أو 0.3 بالمئة عن سعر التسوية السابقة.

وكان برنت والخام الأمريكى بلغا أدنى مستوياتهما منذ منتصف يناير أمس الأربعاء، عند 59.45 و50.60 دولارا للبرميل على الترتيب، وسط ارتفاع مخزونات الخام وإنتاج قياسى فى الولايات المتحدة وبدء تضرر الطلب على الطاقة من التباطؤ الاقتصادى العالمي.

وارتفع إنتاج الخام الأمريكى إلى مستوى قياسى بلغ 12.4 مليون برميل يوميا فى الأسبوع المنتهى فى 31 مايو بحسب ما قالته إدارة معلومات الطاقة أمس، ليزيد 1.63 مليون برميل يوميا منذ مايو 2018.

وفى ظل ارتفاع الإنتاج، قفزت مخزونات الخام التجارية الأمريكية 6.8 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 31 مايو، لتصل إلى 483.26 مليون برميل مسجلة أعلى مستوياتها منذ يوليو  2017.

ومع وفرة الإمدادات رغم تخفيضات الإنتاج التى تقودها أوبك، يتوقف الكثير على الطلب.

وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش هذا الأسبوع إن "نمو الطلب العالمى على النفط يسجل أضعف معدلاته منذ 2012" دون مليون برميل يوميا، وإن ذلك "يؤدى إلى الهبوط" الذى شهدته أسعار النفط فى الآونة الأخيرة.


النفط

اسعار النفط

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