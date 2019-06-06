النادى الثقافى المصرى الأمريكى فى نيويورك يدين هجوم العريش الإرهابى

كتبت إيمان حنا

أدان النادى الثقافى المصرى الأمريكى فى نيويورك، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابى الخسيس الذى استهدف كمينا أمنيا فى العريش بشمال سيناء، وأسفر عن استشهاد 8 من أبطال مصر وهم يحرسون الحدود.

وقال النادى، فى بيان صادر عنه اليوم، إن خفافيش الظلام التى تعشق إراقة الدماء، حتى فى وقت صلاة عيد الفطر المبارك، لم ولن ينجحوا فى كسر عزيمة وصلابة المصريين، وخيّب الله سعيهم وظنّهم فمنعهم الأهالى من الهروب بين منازلهم، حتى نجحت القوات المصرية فى تصفيتهم.

وأكد النادى دعمه ومساندته لجهود الدولة فى مكافحة الإرهاب الأسود، وفى معركة البناء والتنمية المستمرة ليل نهار، من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، مشددا على مساندة الدولة فى الحرب على الإرهاب الغادر ومن يدعمونه ممن لا يريدون بمصر خيرا، مختتما بيانه بالترحم على أرواح شهداء الواجب الأبرار، والإعراب عن خالص تعازيه لأسرهم، ولجموع الشعب المصرى.